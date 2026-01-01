Die Lösung für Sauberkeit im öffentlichen Raum

Öffentliche Grünanlagen werden nicht nur gekehrt sondern auch gemäht. Dafür bedarf es einsatzoptimierter Reinigungsgeräte mit hoher Wirtschaftlichkeit.

Dank unterschiedlichster Anbaugeräte sind selbst hohes Gras und Wildwuchs keine Herausforderung für die Kärcher Kommunalmaschinen. Geräteträger für das ganze Jahr.