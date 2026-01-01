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    Die Lösung für Sauberkeit im öffentlichen Raum | Kärcher

    Öffentlicher Dienst und Kommunaltechnik

    Für Bildung, Sport und Verwaltung. Reinigungsmaschinen, die im öffentlichen Dienst und in der Kommunaltechnik ein effizientes Arbeiten ermöglichen und höchste Sauberkeit sicherstellen.

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    Die Lösung für Sauberkeit im öffentlichen Raum

    Öffentliche Gebäude und Einrichtungen sind stets stark frequentiert und je nach Bereich fallen unterschiedlichste Reinigungsaufgaben an. Das Kärcher System bietet für jeden Einsatzzweck die optimale Lösung und fördert dabei die Wirtschaftlichkeit. Ihre Vorteile auf einen Blick:

    • Aufeinander abgestimmte Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel
    • Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
    • Höchst leistungsfähige Maschinen
    • Erwiesene Langlebigkeit
    • Sparsamer Verbrauch

     

    Ihre Anwendungsbereiche in der Branche

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    Saisonale Anwendungen

    Vom Frühjahrsputz bis zum Winterdienst: Die Kärcher Kommunaltechnik bietet einsatzoptimierte Lösungen für Sauberkeit im öffentlichen Raum.

    • Kehren
    • Nassreinigung
    • Grünpflege
    • Winterdienst
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    Innenbereiche

    Stark frequentierte Räume und Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen bleiben mit den Reinigungslösungen von Kärcher jederzeit sauber und gepflegt.

    • Öffentliche Bereiche, Büros & Klassenräume
    • Sport- und Schwimmhallen
    • Kantinen, Labore & Technikräume
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    Außenbereiche

    Ob kehren, mähen oder räumen: Die vielseitigen Maschinen von Kärcher sorgen für eine reibungslose ganzjährige Instandhaltung der Infrastruktur.

    • Sportanlagen
    • Bushaltestellen
    • Parkanlagen
    • Öffentliche Plätze

    Ihre Anwendungsbereiche im Detail

    Aktuelles aus der Branche

    ESP

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    Grünflächenpflege Header

    Grün- und Außenflächen


    Auf die richtige Pflege kommt es an!

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    Kommunaltechnik

    Kommunalgeräte

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    Professional Hochdruckreiniger

    Hochdruckreiniger

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    Kehr- und Kehrsaugmaschinen

    Kehr-/Kehrsaugmaschinen

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    Outdoor Power Equipment

    Outdoor Power Equipment

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    Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

    Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

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    Nass-/Trockensauger

    Nass-/Trockensauger

    Starke Reiniger für Ihre Kommune

    Kärcher hat eine große Auswahl an Reinigungsmitteln speziell für den Einsatz in Kommune und öffentlichem Dienst. Als Teil der Kärcher Systemlösung ergänzen diese optimal unsere Maschinen und Zubehöre.

    Reinigungs- und Pflegemittel

    Branchenlösungen

    Öffentlicher Dienst

    Öffentlicher Dienst

    Wie viel Effizienz heute in der Reinigungstechnik möglich ist, zeigen die neuen Kärcher Professional-Geräte in Anthrazit.

    Kommunaltechnik

    Kommunaltechnik

    Kommunalmaschinen von Kärcher bieten souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck. Und überzeugen durch perfekte Ergebnisse, Robustheit und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.