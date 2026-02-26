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Die Geräteträger der Kärcher MIC-Kompaktklasse und Holder überzeugen durch ihre Vielseitigkeit. Vom Kehreinsatz über die Grünpflege und den Winterdienst bis zur Nassreinigung werden alle kommunalen Anwendungsbereiche professionell abgedeckt. Die Zusammenarbeit mit namhaften Anbaugeräte-Herstellern erhöht die Anwendungsvielfalt und unterstützt die Integration in bestehende Fuhrparks.
Wo auch immer Kärcher und Holder Kommunalmaschinen zum Einsatz kommen, ist absolute Professionalität gefragt. Dank jahrzehntelanger und intensiver Erfahrung in der Außenreinigung sind wir Ihr Technologiepartner auf Augenhöhe.
Nicht zuletzt, weil durch die gemeinsame Entwicklung mit den Praktikern dieser Branchen die besten neuen Lösungen gefunden werden. Für Kommunalmaschinen und Anbaugeräte, die präzise auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind: leistungsstark, einfach zu bedienen, robust, langlebig und wirtschaftlich.
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Wendigkeit ist gut. Hohe Wendigkeit ist besser. Extreme Wendigkeit durch Knicklenkung und hundertprozentige Spurtreue ist Kärcher. Weil bei Kärcher Geräteträgern mit Knicklenkung der Hinterwagen zu 100 Prozent in der Spur des Vorderwagens läuft. So wird jeder Randstein und jedes Hindernis umfahren ohne anzuecken. Und das macht diese Maschinen so flexibel einsetzbar.
Die Bedienung der Anbaugeräte beim MIC 50 erfolgt entweder über einen Joystick oder über 3 Handhebel. Für noch einfachere und entspanntere Bedienung steht optional eine ergonomisch positionierte Armlehne zur Wahl.
Die 4-Punkt-Aufnahme ist für mittelschwere Anbaugeräte gedacht. Mit dieser Aufnahme geht der Wechsel der Anbaugeräte noch einfacher und schneller.
Beim MIC 84 erfolgt die Bedienung der Anbaugeräte über einen Joystick. Auch für den MIC 50 ist eine Joysticksteuerung optional verfügbar. Die Schalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sind in den Joystick integriert. So kann der Fahrer während der Arbeiten die Hand am Joystick lassen. Auch hier macht eine ergonomische Armlehne das Arbeiten angenehmer.
Die 3-Punkt-Aufnahme für schwere Anbaugeräte, wie zum Beispiel Schneefräse, ist Standard beim MIC 84 und optional, mit oder ohne Kuppeldreieck, für den MIC 50 erhältlich.
Eine 2-Punkt-Aufnahme ist Serienausrüstung des MIC 50.
Maximale und konstante Kraftübertragung, Anbaumöglichkeit für große/schwere Geräte, längere Arbeitsintervalle, geringe Wärmeentwicklung
Mehr Fahrstabilität, Sicherheit beim Wenden am Hang, beim Überfahren von Gehwegkanten und der Nutzung von großen Ausbaugeräten
Mehr Traktion, insbesondere an Steigungen und auf rutschigem Untergrund, Geräte- und Bodenschonung
Weniger Rangieraufwand, weniger manuelles Nacharbeiten, präzises und randnahes Arbeiten, Bodenschonung und minimaler Reifenabrieb
Maximale Schub- und Zugleistung auch auf schwierigem Untergrund, hohe Steigfähigkeit, optimale Bodenschonung
Genormte Anbauräume für Front- und Heckaushebung, 3. Anbauraum für Aufsattelgeräte, vielfältige Anwendungen, einfache 1-Personen-Montage
Perfekte Traktion, höhere Steigfähigkeit, weniger Reifenverschleiß, optimale Bodenschonung
Gleichmäßige Kraftübertragung, Extremeinsatz am Hang (quer), sichere Bewältigung von Extremsituationen (zum Beispiel im Winterdienst)
Der neue Holder S 75 Geräteträger ist der ideale Partner für den anspruchsvollen Ganzjahreseinsatz auf Gehwegen und öffentlichen Flächen.
Seine Knicklenkung garantiert höchste Wendigkeit und Gehwegtauglichkeit und ermöglicht ein agiles, genaues und spurtreues Arbeiten mit perfekten Arbeitsergebnissen. Der permanente Allradantrieb verteilt die Leistung des 75 PS starken Motors optimal auf alle 4 Räder und sorgt für ausgezeichnete Traktion. Mit einer Durchfahrtsbreite ab 1,31 Meter (bereifungsabhängig) erreicht er an 365 Tagen im Jahr problemlos jeden Winkel seines Einsatzgebiets. Dabei können aus der Komfortkabine heraus auch härteste Einsätze spielend leicht gesteuert werden.
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Martin Trimmel
martin.trimmel@karcher.com
+43 676 88816 8211
Leitung Kärcher Municipal
& Betreuung Region Ost / West