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    Vielfältig anwendbare kommunale Geräteträger | Kärcher

    Kommunale Geräteträger

    Die Geräteträger der Kärcher MIC-Kompaktklasse und Holder überzeugen durch ihre Vielseitigkeit. Vom Kehreinsatz über die Grünpflege und den Winterdienst bis zur Nassreinigung werden alle kommunalen Anwendungsbereiche professionell abgedeckt. Die Zusammenarbeit mit namhaften Anbaugeräte-Herstellern erhöht die Anwendungsvielfalt und unterstützt die Integration in bestehende Fuhrparks.

    Geräteträger MIC-Kompaktklasse und Holder

    Was unsere Geräteträger besonders macht

    Wo auch immer Kärcher und Holder Kommunalmaschinen zum Einsatz kommen, ist absolute Professionalität gefragt. Dank jahrzehntelanger und intensiver Erfahrung in der Außenreinigung sind wir Ihr Technologiepartner auf Augenhöhe.

    Nicht zuletzt, weil durch die gemeinsame Entwicklung mit den Praktikern dieser Branchen die besten neuen Lösungen gefunden werden. Für Kommunalmaschinen und Anbaugeräte, die präzise auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind: leistungsstark, einfach zu bedienen, robust, langlebig und wirtschaftlich.

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    Wendigkeit 406x203 weiß

    Immer eine Spur voraus

    Wendigkeit ist gut. Hohe Wendigkeit ist besser. Extreme Wendigkeit durch Knicklenkung und hundertprozentige Spurtreue ist Kärcher. Weil bei Kärcher Geräteträgern mit Knicklenkung der Hinterwagen zu 100 Prozent in der Spur des Vorderwagens läuft. So wird jeder Randstein und jedes Hindernis umfahren ohne anzuecken. Und das macht diese Maschinen so flexibel einsetzbar.

    Bedienkomfort mal drei

    Bedienkomfort mal 3

    Die Bedienung der Anbaugeräte beim MIC 50 erfolgt entweder über einen Joystick oder über 3 Handhebel. Für noch einfachere und entspanntere Bedienung steht optional eine ergonomisch positionierte Armlehne zur Wahl.

    Konfiguration

    Vorteil durch Konfiguration

    Die 4-Punkt-Aufnahme ist für mittelschwere Anbaugeräte gedacht. Mit dieser Aufnahme geht der Wechsel der Anbaugeräte noch einfacher und schneller.

    Bedienkomfort

    Bedienung spielend leicht gemacht

    Beim MIC 84 erfolgt die Bedienung der Anbaugeräte über einen Joystick. Auch für den MIC 50 ist eine Joysticksteuerung optional verfügbar. Die Schalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sind in den Joystick integriert. So kann der Fahrer während der Arbeiten die Hand am Joystick lassen. Auch hier macht eine ergonomische Armlehne das Arbeiten angenehmer.

    Schwere Geräte

    Ideal für schwere Geräte

    Die 3-Punkt-Aufnahme für schwere Anbaugeräte, wie zum Beispiel Schneefräse, ist Standard beim MIC 84 und optional, mit oder ohne Kuppeldreieck, für den MIC 50 erhältlich.

    Guter Standard

    Guter Standard

    Eine 2-Punkt-Aufnahme ist Serienausrüstung des MIC 50.

    Holder – multifunktionale Geräteträger

    Mechanische Zapfwelle

    Maximale und konstante Kraftübertragung, Anbaumöglichkeit für große/schwere Geräte, längere Arbeitsintervalle, geringe Wärmeentwicklung

    Radlastausgleich

    Mehr Fahrstabilität, Sicherheit beim Wenden am Hang, beim Überfahren von Gehwegkanten und der Nutzung von großen Ausbaugeräten

    Elektrohydraulische Geräteentlastung

    Mehr Traktion, insbesondere an Steigungen und auf rutschigem Untergrund, Geräte- und Bodenschonung

    Multifunktionaler Geräteträger beim Kehreinsatz im Park

    Knicklenkung

    Weniger Rangieraufwand, weniger manuelles Nacharbeiten, präzises und randnahes Arbeiten, Bodenschonung und minimaler Reifenabrieb

    Multifunktionaler Geräteträger beim Kehreinsatz mit Allradantrieb am Hang

    Permanenter Allradantrieb

    Maximale Schub- und Zugleistung auch auf schwierigem Untergrund, hohe Steigfähigkeit, optimale Bodenschonung

    Illustration der drei Anbauräume

    Drei Anbauräume

    Genormte Anbauräume für Front- und Heckaushebung, 3.­ Anbauraum für Aufsattelgeräte, vielfältige Anwendungen, einfache 1-Personen-Montage

    Der Geräteträger bietet viele Vorteile: Traktion, Steigfähigkeit, Bodenschonung

    Vier gleich große Räder

    Perfekte Traktion, höhere Steigfähigkeit, weniger Reifenverschleiß, optimale Bodenschonung

    Geräteträger im Wintereinsatz beim Schneeräumen

    Mechanische Differenzialsperre

    Gleichmäßige Kraftübertragung, Extremeinsatz am Hang (quer), sichere Bewältigung von Extremsituationen (zum Beispiel im Winterdienst)

    S 75 Holder Header

    Leistungsstark und gehwegtauglich – der Holder S 75 Geräteträger

    Der neue Holder S 75 Geräteträger ist der ideale Partner für den anspruchsvollen Ganzjahreseinsatz auf Gehwegen und öffentlichen Flächen.

    Seine Knicklenkung garantiert höchste Wendigkeit und Gehwegtauglichkeit und ermöglicht ein agiles, genaues und spurtreues Arbeiten mit perfekten Arbeitsergebnissen. Der permanente Allradantrieb verteilt die Leistung des 75 PS starken Motors optimal auf alle 4 Räder und sorgt für ausgezeichnete Traktion. Mit einer Durchfahrtsbreite ab 1,31 Meter (bereifungsabhängig) erreicht er an 365 Tagen im Jahr problemlos jeden Winkel seines Einsatzgebiets. Dabei können aus der Komfortkabine heraus auch härteste Einsätze spielend leicht gesteuert werden.

    Vereinbaren Sie jetzt Ihren Produktvorführtermin

    Sie wollen sich live von der Kärcher Qualität überzeugen?

    Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf oder buchen Sie einfach einen Vorführtermin. Unser Kommunal-Team kontaktiert Sie umgehend.

    MartinTrimmel Website

    Martin Trimmel

    martin.trimmel@karcher.com
    +43 676 88816 8211

    Leitung Kärcher Municipal
    & Betreuung Region Ost / West

     

     

    Matthias Koller

    Matthias Koller

    matthias.koller@karcher.com
    +43 676 888 168 216

    Zuständige Region: Norden

    Lars Reindl neu

    Lars Reindl
    lars.reindl1@karcher.com

    +43 676 56 39 364

    Zuständige Region: Süden + Westen