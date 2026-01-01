Kundendienst
Ihr direkter Kontakt zum Kärcher Kundendienst. Hier finden sie Informationen zu unserem Servicenetz, dem Reparaturablauf und unseren Leistungen.
Sie arbeiten mit professionellen Reinigungsgeräten? Dann müssen Sie darauf vertrauen können, dass Ihr Maschinenpark jederzeit uneingeschränkt und vollumfänglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen Sie einen Partner, der mehr bietet als nur Geräte: zuverlässige Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel, fortschrittliche Technologien, Werkstätten in allen Regionen, kompetente Beratung und Schulung. Dazu ein Serviceangebot, das keine Fragen offen lässt. Mit operativem Service vor Ort, schnell und zuverlässig. Mit allen benötigten Werkzeugen, Ersatz- und Verschleißteilen. Mit optimal geschnürten Paketen für Inspektion, Wartung und Full-Service.
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Jedes Servicepaket ist exakt auf den definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.
Lernen Sie unsere Mietgeräte kennen. Unsere Reinigungsprofis finden für Ihr spezielles Reinigungsvorhaben mit Sicherheit die beste Lösung.