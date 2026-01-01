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    Service für Professional | Kärcher

    Services Professional

    Sie arbeiten mit professionellen Reinigungsgeräten? Dann müssen Sie darauf vertrauen können, dass Ihr Maschinenpark jederzeit uneingeschränkt und vollumfänglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen Sie einen Partner, der mehr bietet als nur Geräte: zuverlässige Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel, fortschrittliche Technologien, Werkstätten in allen Regionen, kompetente Beratung und Schulung. Dazu ein Serviceangebot, das keine Fragen offen lässt. Mit operativem Service vor Ort, schnell und zuverlässig. Mit allen benötigten Werkzeugen, Ersatz- und Verschleißteilen. Mit optimal geschnürten Paketen für Inspektion, Wartung und Full-Service.

    Kärcher Service-Plakette

    Kundendienst

    Ihr direkter Kontakt zum Kärcher Kundendienst. Hier finden sie Informationen zu unserem Servicenetz, dem Reparaturablauf und unseren Leistungen.

    In einem modernen, lichtdurchfluteten Foyer führt ein Mitarbeiter eine große, grau-gelbe Kärcher Professional Scheuersaugmaschine vor

    Beratung

    Wir bringen Sie professionell zu der für Sie richtigen Maschine.

    Ein Techniker führt im Rahmen des Kärcher Service eine professionelle Reparatur an einem gelben Kärcher Reinigungsgerät in einer spezialisierten Werkstatt durch, um eine optimale Funktion zu gewährleisten

    Servicepakete

    Jedes Servicepaket ist exakt auf den definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service. 

    Ein Kärcher Service-Fahrzeug mit einer Verlanderampe, über die eine professionelle Scheuersaugmaschine

    Mietgeräte

    Lernen Sie unsere Mietgeräte kennen. Unsere Reinigungsprofis finden für Ihr spezielles Reinigungsvorhaben mit Sicherheit die beste Lösung.