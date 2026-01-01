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    Kärcher Service für Gewerbekunden | Kärcher

    Kundendienst/Reparaturservice für Gewerbekunden

    Kundennähe heißt für uns, dass wir tatsächlich ganz in Ihrer Nähe sind. Weltweit. Immer genau da, wo Sie sind und uns brauchen. Bei Störungen oder akuten Anwendungsproblemen sofort. Jederzeit. Jeden Tag.

    Ein Servicetechniker der Alfred Kärcher GmbH in schwarzer Arbeitskleidung steht im Freien neben einer großen Aufsitz-Reinigungsmaschine vor einem modernen Gebäude mit Glasfassade.

    Arbeiten Sie an Ihrem Erfolg. Wir geben Ihnen die Sicherheit.

    Sicherheit bedeutet, für den anderen da zu sein. Wobei nicht der gute Wille der Maßstab ist, sondern die tatsächliche Präsenz. Immer mit vollem Einsatz und dem kompletten Leistungsspektrum. Das muss Ihr Anspruch sein. Unserer ist es allemal. Weil wir uns als Systemanbieter verstehen, der die volle Bandbreite von Produkten und Services bietet und leistet.

    Wir sind bereit: Über die gesamte Nutzungsdauer Ihres Kärcher Geräts werden Sie durch unseren Service begleitet. Wo immer Sie uns brauchen, sind wir oder einer unserer Servicepartner für Sie vor Ort zur Stelle. In Ihrem Betrieb. An Ihrem Einsatzort. Wo auch immer.

    Service Logo neu

    Kontakt für Gewerbekunden

    Unser Kundendienst hilft Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, wenn Sie Fragen haben oder einen Defekt melden wollen. Stellen Sie Ihre Anfrage jetzt telefonisch, per E-Mail oder über das Online Formular. 

    Region 1

                   

    Region 2

           

    Region 3
    Region 4

    Sie sind Privatkunde?

    Nutzen Sie unseren Online-Reparaturservice oder rufen uns zu Ihrem Anliegen unter +43 1 250 60-0 an.

    Ein speziell geschulter Servicetechniker der Alfred Kärcher GmbH in schwarzer Arbeitskleidung und Schutzhandschuhen inspiziert konzentriert die rote Bürste an der Unterseite einer großen, grauen Reinigungsmaschine.

    Das Kärcher Serviceangebot

    Sie arbeiten mit professionellen Reinigungsgeräten und müssen darauf vertrauen können, dass Ihr Maschinenpark jederzeit uneingeschränkt und vollumfänglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen Sie einen Partner, der mehr bietet als nur Geräte: zuverlässige Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel, fortschrittliche Technologien, kompetente Beratung und Schulung. Dazu ein Serviceangebot, das keine Fragen offen lässt. Mit operativem Service vor Ort, schnell und zuverlässig. Mit allen benötigten Werkzeugen, Ersatz- und Verschleißteilen. Mit optimal geschnürten Paketen für Inspektion, Wartung und Full Service. Mit einem Wort: Kärcher Service. Ein Service, der Ihnen Sicherheit gibt. Versprochen.

    Unser Service – Etwas Besonderes

    Über 30 eigene Servicetechniker mit voll ausgestatteten Servicefahrzeugen
    7 eigene Kärcher Center mit Werkstätten und mobilem Service
    Original Ersatzteile und Zubehör
    Tägliche Expresslieferungen in die Servicefahrzeuge über Nach
    Kärcher All Brands Service - Unser Service auch für Ihre Geräte anderer Marken

    Reparatur vor Ort

    Im Fall eines Reparatureinsatzes bekommen Sie von uns einen erstklassigen, schnellen und effektiven Service. Es ist unser Ziel, jeden Serviceauftrag schnellstmöglich und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erfolgreich abzuschließen. Der hier beschriebene Serviceprozess verdeutlicht, wie effizient unser Servicesystem funktioniert. So einfach und genial kann Kundendienst sein.

    Der Reparaturablauf:

    1. Eine Reparatur ist erforderlich?
      Kein Problem. Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch, per Anforderungsformular, Service-App oder E-Mail. Dann bekommt Ihre Kärcher Maschine umgehend eine fachgerechte Reparatur und ist schnellstmöglich wieder einsatzbereit.
    2. Wir halten Sie auf dem Laufenden
      Kurz nach der Auftragsannahme erhalten Sie via Service-App, E-Mail oder Fax eine Auftragsbestätigung. Beim Kärcher Kundendienst-Team sind Sie in den besten Händen.
    3. Schnelle Terminvereinbarung
      Zusammen mit Ihnen vereinbaren wir einen Termin. Dank unseres effizienten Routenplanungssystems sind wir schnellstmöglich bei Ihnen. Der Termin wird Ihnen per E-Mail oder Fax bestätigt.
    4. Reparatur in Kärcher Qualität
      Ein speziell geschulter Servicetechniker kommt zu Ihnen und nimmt sich Ihrer Maschine an. Aufgrund der von Ihnen übermittelten Fehlerbeschreibung hat unser Servicetechniker die benötigten Ersatzteile bereits mitgebracht.
    5. Sofortiger Servicebericht 
      Sobald unser Techniker das Problem behoben hat, erhalten Sie sofort einen Servicebericht per E-Mail oder Fax. Diesem Bericht können Sie entnehmen, welche Ersatzteile verbaut wurden und was an Ihrer Maschine repariert wurde.
    6. Einfache Abwicklung
      Sofern Ihre Reparatur nicht durch ein Kärcher Servicepaket abgedeckt ist oder im Rahmen der Garantie kostenlos erfolgt, erhalten Sie die Rechnung per Mail oder per Post. Unkompliziert ist immer der beste Service.

     

    Ein Servicetechniker der Alfred Kärcher GmbH in schwarz-grauer Arbeitskleidung geht mit einem grauen Ausrüstungskoffer und einem schwarzen Rollkoffer über einen nassen Parkplatz zu einem Einsatz.

    Perfekt ausgestattet – unsere Fahrzeuge und Werkstätten

    Unser oberstes Ziel ist es, Ihr Gerät im Falle eines Ausfalls schnellstmöglich instand zu setzen. Sollte eine Reparatur nicht vor Ort durchgeführt werden können, haben wir die Möglichkeit, auf unsere erstklassig ausgestatteten Werkstätten zurückzugreifen. Unser Servicetechniker organisiert den Versand – für Sie entsteht kein Mehraufwand. Bei Bedarf stellen wir Ihnen über den Kärcher Mietservice eine Ersatzmaschine zur Verfügung.

    Ein speziell geschulter Servicetechniker der Alfred Kärcher GmbH in professioneller Arbeitskleidung steht mit zwei Ausrüstungskoffern vor einem weißen Service-Van mit der Aufschrift „SERVICE“.

    Unsere Servicefahrzeuge – eine fahrende Werkstatt!

    Kärcher Servicefahrzeuge haben alles an Bord, was der Servicetechniker für Inspektionen, Wartungen und Reparaturen braucht. Neben allen benötigten Mess-, Standard- und Kärcher Spezialwerkzeugen sind unsere Fahrzeuge mit den wichtigsten Ersatz- und Verschleißteilen sowie Zubehören und Reinigungsmitteln ausgestattet. Ergänzt wird diese Ausstattung durch Laptops, mit denen die komplette Reparatur abgewickelt wird. Darüber hinaus stehen zu jedem verfügbaren Kärcher Gerät alle technischen Dokumente in digitaler Form zur Verfügung. Alles zwingende, aber für uns selbstverständliche Voraussetzungen, um Ihre Reparatur schnellstmöglich zu erledigen.

     

    Unsere Werkstätten

    Reparaturen von Großgeräten oder Geräteüberholungen führen wir in unseren Werkstätten durch. Selbstverständlich sind auch dort alle benötigten Mess-, Standard- und Spezialwerkzeuge sowie die gängigsten Ersatz- und Verschleißteile vorhanden.

    Kärcher Service App

    Effizienz durch unsere Kärcher Service-App

    Die innovative Kärcher Webapplikation – das zukunftsweisende Tool, um Servicemeldungen schnell und präzise an den Kärcher Service zu übermitteln. Im Falle eines benötigten Services werden alle relevanten Daten mithilfe des Smartphones erfasst und an den Kärcher Service weitergeleitet. Mehr zur Service-App erfahren Sie hier:

    Download Service-App