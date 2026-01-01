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    Kärcher Center - die ganze Kärcher Welt | Kärcher

    Kärcher Center

    Hier finden Sie unsere Niederlassungen und Shops für Verkauf, Service und Beratung. Entdecken Sie unser volles Sortiment und genießen Sie die Beratung unserer Profis.

    Von Auswahl bis Zubehör - Erleben Sie den Unterschied

    Kärcher macht den Unterschied. Entdecken Sie nur bei uns die volle Power für Reinigung, Pflege und Werterhaltung. Mit dem vollen Sortiment an Kärcher Geräten, Zubehör, Reinigungsmitteln und Verbrauchsmaterial für Haushalt und Gewerbe. Genießen Sie die persönliche Beratung durch ausgewiesene Kärcher Profis und einen Topservice. Wählen Sie für Ihr nächstes Reinigungsprojekt nur das Beste!

    Sie können Reinigungsgeräte übrigens auch direkt im Kärcher Center ausleihen. Mit Mietgeräten nutzen Sie immer genau das Gerät, das für Ihre Anwendung optimal ist. Und nur genau so lange, wie es wirklich gebraucht wird.

    Übersicht der Kärcher Center in Österreich
    Kärcher Geräte zum Mieten

    *Nur in Kärcher-geführten Kärcher Centern.

    Kärcher-geführte Kärcher Center

    Jetzt Kontakt aufnehmen
    Außenansicht des Kärcher Centers Wien der Alfred Kärcher GmbH in der Maculangasse

    Kärcher Center Wien

    Maculangasse 4
    1220 Wien

    Montag bis Freitag
    8.00–12.00 Uhr & 13.00–17.00 Uhr

    Das Kärcher Center Wiener Neudorf der Alfred Kärcher GmbH im Industriezentrum NÖ-Süd.

    Kärcher Center Wiener Neudorf

    IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
    2355 Wr. Neudorf

    Montag bis Freitag
    8.00–12.00 Uhr & 13.00–17.00 Uhr

    Eingangsbereich des Kärcher Centers St. Pölten der Alfred Kärcher GmbH im ATC Park NORD.

    Kärcher Center St.Pölten

    ATC Park NORD
    Mostviertelstraße 3-5 / Obj. 10
    3100 St. Pölten

    Montag bis Freitag
    8.00–12.00 Uhr & 13.00–17.00 Uhr

    Frontansicht des Kärcher Centers Haid mit dem markanten Slogan „BRING BACK THE WOW“ über dem Eingangsbereich

    Kärcher Center Haid

    Kremstalstraße 2
    4053 Haid/Ansfelden

    Montag bis Freitag
    8.00–12.00 Uhr & 13.00–17.00 Uhr

    Die rote Außenfassade des Kärcher Centers Graz mit großformatigen Schildern für Verkauf, Miete und Werkstattservice.

    Kärcher Center Graz

    Triesterstraße 478a
    8055 Graz

    Montag bis Freitag
    08.00–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr

    Moderne Glasfront des Kärcher Centers Salzburg mit dem offiziellen gelb-schwarzen Firmenbranding.

    Kärcher Center Salzburg

    Franz-Brötzner-Straße 7/2
    5073 Wals

    Montag bis Freitag
    08.00–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr

    Kärcher Center Asten Eingang Außen

    Kärcher Center Asten

    Handelsring 4
    4481 Asten

    Montag bis Freitag
    8.00–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr

     

    Storefront des Kärcher Centers Innsbruck mit deutlichen Hinweisen auf die Bereiche Miete, Verkauf und Beratung.

    Kärcher Center Innsbruck

    Grabenweg 38A
    6020 Innsbruck

    Montag bis Freitag
    8.00–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr

    Händler-geführte Kärcher Center

    Außenansicht des Kärcher Centers Müller der Alfred Kärcher GmbH mit einem davor parkenden Kärcher Service-Van

    Kärcher Center Müller

    Das Kärcher Center Zwickle der Alfred Kärcher GmbH präsentiert moderne Verkaufsräume mit einer Auswahl an ausgestellten Reinigungs- und Gartengeräten

    Kärcher Center Zwickle

    Außenaufnahme des Kärcher Centers Eisele mit markanter rot-weißer Fassade.

    Kärcher Center Eisele

    Die großflächige Fassade des Kärcher Centers Svetnik kennzeichnet den Standort als kompetente Anlaufstelle für Reinigungstechnik, Beratung und Service.

    Kärcher Center Svetnik