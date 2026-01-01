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    Kärcher Center Wien | Kärcher

    Herzlich Willkommen im Kärcher Center Wien

    Außenansicht des Kärcher Centers Wien der Alfred Kärcher GmbH in der Maculangasse

    Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

    KÄRCHER CENTER WIEN

    Maculangasse 4
    1220 Wien

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    Öffnungszeiten:

    Montag bis Freitag 8.00–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr
    Ab 4.5.: 8.00-17:00 Uhr

    Sie finden uns hier:

    Mietgeräte

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    Mit Mietgeräten nutzen Sie immer genau das Gerät, das für Ihre Anwendung optimal ist. Und nur genau so lange, wie es wirklich gebraucht wird.

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    Volle Auswahl

    Home & Garden

    Gewerbe (Professional)

    Persönliche Beratung

    Persönliche Fachberatung im Kärcher Center Wien: Ein Kärcher Profi berät eine Kundin individuell anhand eines Produktkatalogs in einem hellen Verkaufsraum.
    • Top beraten durch Kärcher Profis
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    Bestes Service

    Haushalt (Home & Garden)

    • Reparaturen werden bei Kärcher zum Fixpreis durchgeführt. Die Preise sind inkl. Versand- und Verpackungskosten.
    • Komplett-Reparatur und Austausch von Verschleißteilen im Zuge der Reparatur. Nach der Reparatur wird Ihr Gerät auf Funktion und Sicherheit geprüft.
    • Ein Kostenvoranschlag ist nicht notwendig, das spart Zeit.
    • Sie erhalten 24 Monate Garantie auf den Reparaturumfang und 6 Monate Garantie auf das gesamte Gerät.
    Home & Garaden Service

    Gewerbe (Professional)

    • 8 eigene Kärcher Center mit Werkstätten und mobilem Service
    • Über 30 eigene Servicetechniker mit voll ausgestatteten Servicefahrzeugen
    • Original Ersatzteile und Zubehör in den Servicefahrzeugen und im Kärcher Zentrallager Wien
    • Tägliche Expresslieferungen in die Servicefahrzeuge
    • Ausgebildete Produktspezialisten
    • Mobile Einsatzsteuerung mit modernster Service-Software
    • Wartungs- und Inspektionspakete, maßgeschneidert für jedes Kärcher Gerät
    • Permanente Zufriedenheitsumfragen
    Service für Gewerbe

    Umfangreiches Zubehör

    Mit Kärcher Originalzubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte. Für spezielle Aufgaben - zum Beispiel Sandstrahlen mit Hochdruckreinigern - bieten Zubehörsets optimale Lösungen.

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