Eine Maschine, viele Anwendungsmöglichkeiten: Kehrsaugmaschinen kommen vor allem bei größeren Innen- und Außenflächen zum Einsatz. Im Vergleich zu einem normalen Besen werden selbst grober und hartnäckiger Schmutz, Staub und Abfall schnell und effektiv entfernt – und das ohne großen Kraftaufwand.
Typische Anwendungsbereich für Kehrmaschinen / Kehrsaugmaschinen sind unter anderem:
- Lager und Logistikeinrichtungen
- Fertigungsanlagen
- Parkplätze und Laderampen
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Sport- und Freizeitanlagen
- Stahl- und Metallindustrie
- Elektronikindustrie
- Chemische und pharmazeutische Industrie
- Transport- und Verkehrsunternehmen
- Messe- und Kongresszentren