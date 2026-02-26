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    Innovative Kehr- und Kehrsaugmaschinen | Kärcher

    Unser stärkster Feger: Die Kehrsaugmaschine von Kärcher

    Schnelle Bürsten, starke Leistung: Mit den kompakten und leistungsstarken Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen von Kärcher sorgen Sie für Sauberkeit im Rekordtempo – überall und zu jeder Zeit.

    Kärcher Kehr- und Kehrsaugmaschinen

    Eine Maschine, viele Möglichkeiten

    Effizient in der Praxis, flexibel im Einsatz: Die Kärcher Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen überzeugen auf ganzer Linie. Durch ihre Flexibilität, das einfache Handling und das perfekte Reinigungsergebnis wird die Kehrarbeit zum Kinderspiel.

    Ein Mann reinigt mit einer handgeführten Kärcher Kehrmaschine

    Was ist eine Kehrsaugmaschine?

    Hochleistung beim Kehren: Eine Kehrsaugmaschine befreit Untergründe im Innen- und Außenbereich von Verschmutzungen jeglicher Art. Der Unterschied zu einer Kehrmaschine: Während des Kehrvorgangs wirbelt die Kehrsaugmaschine den Staub durch eine Kehrwalze auf, saugt den Schmutz mithilfe einer Saugturbine (Gebläse) auf und scheidet diesen in einem Filtersystem ab.

    Wie funktioniert eine Kehrsaugmaschine?

    Verschiedene Modelle erfordern auch verschiedene Kehrprinzipien.

    Illustration Kehrschaufelprinzip einer Kehrsaugmaschine

    Das Kehrschaufelprinzip

    Die Kehrwalze dreht sich entgegen der Fahrtrichtung und befördert den Schmutz damit nach vorne in den Kehrgutbehälter (Direkteinkehrer). Nach diesem Prinzip funktionieren die handgeführten Kehrmaschinen und Industrie-Kehrsaugmaschinen von Kärcher.

    Vorteile:

    • staubarmes Kehren durch niedrigere Bürstendrehzahl und einen kurzen „Kehrweg“
    • geringerer Bürstenverschleiß
    • ideal für großteilige und schwere Verschmutzungen sowie für Feinstaub
    Illustration Überwurfprinzip einer Kehrsaugmaschine

    Das Überwurfprinzip

    Der Schmutz wird entgegen der Fahrtrichtung aufgenommen und über die Hauptkehrwalze in den hinteren Schmutzbehälter transportiert. Nach diesem Prinzip funktionieren die Nachläufer-Kehrsaugmaschinen und Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher.

    Vorteile:

    • hoher Befüllgrad des Behälters von bis zu 100%
    • ideal für grobe und leichte Verschmutzungen
    • problemlose Aufnahme von Grobschmutz durch eine Grobschmutzklappe
    • gute Übersicht durch die vorne liegende Sitzposition

    Welche Kehrsaugmaschine ist die Richtige?

    Für jede Herausforderung das passende Modell: Von der Handkehrmaschine bis zur Aufsitz-Industrie-Kehrsaugmaschine – die Kärcher Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen sind so flexibel und anpassungsfähig wie die Erwartungshaltung der Kunden. Kärcher bietet mit Benzin-, Diesel-, LPG- oder Elektroantrieb zudem alle relevanten Antriebsarten für jedes Anwendungsgebiet an.

    Unsere Modelle auf einen Blick:

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    Der Professional Product Finder für unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen

    Ergonomisch und staubarm reinigen: Unsere Professional Kehr- und Kehrsaugmaschinen bringen Sauberkeit bis in die letzte Ecke – ob outdoor oder indoor, ob handgeführt oder mit Fahrantrieb.

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    Berater Kehr- und Kehrsaugmaschinen

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    Ein Mann reinigt mit einer Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschine eine Lagerhalle

    Was sind die Anwendungsbereiche einer Kehrsaugmaschine?

    Eine Maschine, viele Anwendungsmöglichkeiten: Kehrsaugmaschinen kommen vor allem bei größeren Innen- und Außenflächen zum Einsatz. Im Vergleich zu einem normalen Besen werden selbst grober und hartnäckiger Schmutz, Staub und Abfall schnell und effektiv entfernt – und das ohne großen Kraftaufwand.

    Typische Anwendungsbereich für Kehrmaschinen / Kehrsaugmaschinen sind unter anderem:

    • Lager und Logistikeinrichtungen
    • Fertigungsanlagen
    • Parkplätze und Laderampen
    • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
    • Sport- und Freizeitanlagen
    • Stahl- und Metallindustrie
    • Elektronikindustrie
    • Chemische und pharmazeutische Industrie
    • Transport- und Verkehrsunternehmen
    • Messe- und Kongresszentren

    Für welche Böden sind Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen geeignet?

    Verschiedene Untergründe und Schmutzarten stellen auch unterschiedliche Anforderungen an die Kehrsaugmaschine und das jeweilige System. Die Standard-Hauptkehrwalze kommt im Regelfall zum Einsatz und besticht durch ihre Flexibilität und hohe Lebensdauer. Dennoch ist nicht jeder Bodenbelag für die gleiche Kehrwalze geeignet. Hierfür bietet Kärcher verschiedene Lösungen an, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.

    Eine Frau reinigt mit einer handgeführten Kehrsaugmaschine einen Kunstrasenplatz
    Ein Mann reinigt mit einer Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschine eine Lagerhalle

    Jetzt entdecken: die KM 100/120 R G

    Die neue Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 100/120 R G ist als kompaktes Mittelklasse-Modell konzipiert und auf lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle sowie eine hohe Reinigungsleistung ausgelegt. Inklusive hydraulische Hochentleerung und dem effizienten Filtersystem wird Gesundheitsschutz und hohe Lebensdauer vereint.

    Außerdem verbindet sie einfache Wartung und hohe Servicefreundlichkeit:

    • Einfache Überprüfbarkeit und werkzeugloser Wechsel aller wichtigen Komponenten.
    • Intelligentes Haubenkonzept für einfachsten Zugang zu allen Maschinenteilen.
    Hier gehts zur Kehrsaugmaschine!

    Die verschiedenen Kehrwalzen im Überblick:

    Hauptkehrwalze Standard für Kärcher Kehrmaschinen

    Hauptkehrwalze Standard

    • mittlere Borstenhärte
    • Einsatzgebiet: bei normalem Straßenschmutz, Laub oder in staubigen Umgebungen auf Asphalt, Estrich oder Verbundsteinen
    Hauptkehrwalze hart für Kärcher Kehrmaschinen

    Hauptkehrwalze hart

    • deutlich stärkere Borsten, teilweise auch mit Stahleinsätzen
    • Einsatzgebiet: raue Untergründe sowie festsitzender Schmutz oder schweres Kehrgut
    Hauptkehrwalze weich für Kärcher Kehrmaschinen

    Hauptkehrwalze weich

    • weiche Borsten
    • Einsatzgebiet: Beseitigung von Schmutz und feinem Staub auf glatten Böden im Innenbereich
    Hauptkehrwalze antistatisch für Kärcher Kehrmaschinen

    Hauptkehrwalze antistatisch

    • weiche Borsten
    • Einsatzgebiet: effiziente Reinigung von Teppichböden, wie beispielsweise auf Messen oder in Sportanlagen und Hotels
    • Folgende Modelle sind für die Reinigung von Teppichflächen und Kunstrasen zu empfehlen:  KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
    Frau sitzt auf Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine

    Welche Flächenleistung hat eine Kehrsaugmaschine?

    Die Leistung einer Kehrsaugmaschine variiert je nach Modell und Ausstattung. Die unten stehende Tabelle gibt einen Überblick über die Flächenreinigungsleistung der verschiedenen Kehrsaugmaschinen pro Stunde. Zum Vergleich: Ein handelsüblicher Handbesen hat eine Leistung von 120 bis maximal 160 m².

    Kehrsaugmaschine

    Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)

    Industrie-Kehrsaugmaschinen

    7.200 – 28.000 m²

    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

    5.100 – 13.600 m²

    Nachläufer-Kehrsaugmaschine

    3.375 – 4.725 m²

    Handgeführte Kehr-/Kehrsaugmaschinen

    2.800 – 3.680 m²

    Beratung, Service und Verkauf

    Händlersuche: Kärcher Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen für den gewerblichen Einsatz erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

    Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt unter +43 1 250 60 70 80 an.

     