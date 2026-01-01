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Das höchstmögliche Maß an Sauberkeit und Hygiene in Gebäuden und an Maschinen in der Landwirtschaft erhöht die Erträge und trägt zur Werterhaltung bei, indem Infektionsketten unterbrochen, die Verfügbarkeit im Betrieb erhöht und Wartungskosten gesenkt werden. Gepflegte Maschinen arbeiten zuverlässig und verschleppen keine resistenten Keime von einem Ort zum nächsten. Hygiene in den Ställen verbessert die Leistung der Tiere und reduziert Gesundheitsrisiken. Auch Menschen, die auf dem Hof arbeiten, profitieren von sauberen Arbeitsbedingungen und einer umfangreichen Reinigung in der Landwirtschaft.
Connect your cleaning business - alles an einem Ort: Connected Cleaning für ihr Personal & Equipment.
Der Name Kärcher steht weltweit für innovative Technik und Kundenzufriedenheit in verschiedensten Anwendungen. Aus unserer Kompetenz entstehen zukunftsweisende und effiziente Lösungen für Kommunaltechnik und den öffentlichen Dienst, mit denen Ihre Bedürfnisse vorbildlich erfüllt werden.
Bei uns finden Sie die passenden Geräte, um kurzzeitige oder einmalige Aufträge zu erfüllen. Unsere Mietgeräte bieten Ihnen maximale Flexibilität in jedem Bereich.
Kärcher hat eine große Auswahl an Reinigungsmitteln speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft. Als Teil der Kärcher Systemlösung ergänzen diese optimal unsere Maschinen und Zubehöre.