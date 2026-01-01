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    Landwirtschaft: Umfassende Hygienemaßnahmen | Kärcher

    Hygiene in der Landwirtschaft

    Das höchstmögliche Maß an Sauberkeit und Hygiene in Gebäuden und an Maschinen in der Landwirtschaft erhöht die Erträge und trägt zur Werterhaltung bei, indem Infektionsketten unterbrochen, die Verfügbarkeit im Betrieb erhöht und Wartungskosten gesenkt werden. Gepflegte Maschinen arbeiten zuverlässig und verschleppen keine resistenten Keime von einem Ort zum nächsten. Hygiene in den Ställen verbessert die Leistung der Tiere und reduziert Gesundheitsrisiken. Auch Menschen, die auf dem Hof arbeiten, profitieren von sauberen Arbeitsbedingungen und einer umfangreichen Reinigung in der Landwirtschaft.

    Reinigung in der Landwirtschaft mit einem Hochdruckreiniger

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    Milchvieh- und Rinderhaltung

    Reinigung in der Schweinehaltung

    Schweinehaltung

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    Reinigung in der Fischerei

    Fischerei

    Reinigung in der Pferdehaltung

    Pferdehaltung

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    Digitalisierte Landwirtschaft

    Rund um den Hof

    Landmaschinen und Arbeitsgeräte

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    Solar-/Photovoltaikanlagen

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    Silos & Biogasanlagen reinigen

    Silos

    Biogasanlage reinigen

    Biogasanlagen

    Headerbild Digitalisierung in der Landwirtschaft

    Digitalisierung in der Landwirtschaft

    Reinigungsmittel für die Landwirtschaft

    Broschüre Reinigungsmittel Landwirtschaft

    Broschüre Reinigungsmittel

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