Landwirtschaftliche Lager reinigen | Kärcher

Im Nachernteprozess bei Kartoffeln oder Zwiebeln sind viele Tonnen Staub im Spiel, die aus zermahlenem Ackerboden bestehen und durch das Bewegen der Ware und den betrieblichen Fahrzeugverkehr überall verbreitet werden. Zwar kann man Staub teilweise mit einem Besen beseitigen, doch der größte Teil davon wird aufgewirbelt. So gelangen die feinen Partikel auf Arbeitstische, Förderbänder, Regale, höher gelegene Balken und in den Dachstuhl von Lagerhallen. Genau dort wird Staub aber zur Gefahrenquelle.

Lager reinigen, Schimmel & Co. beseitigen

Unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit können an nicht einsehbaren Stellen Schimmel oder Mykotoxine, die giftigen Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, entstehen. Auch Schädlinge und Krankheitserreger können sich einnisten, was eine Wertminderung des Lagerguts mit sich bringt und somit Einnahmeverluste. Werden Schadstoffe nicht entfernt, können sie über Tierfutter in den Tierbestand eingetragen werden oder über Nahrungsmittel im schlimmsten Fall bis zum Verbraucher gelangen. Um wirtschaftliche Schäden sowie Hygiene- und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, braucht man für die Lagerreinigung effiziente und leistungsstarke Reinigungstechnik.