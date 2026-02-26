Nass-/Trockensauger von Kärcher: konzipiert für den professionellen, gewerblichen Gebrauch
- Die NT Tact-Sauger wurden für höchste Ansprüche in Industrie und Handwerk entwickelt und erleichtern Ihren Arbeitsalltag mit maximaler Power. Selbstreinigende Filtersysteme für Handwerkersauger bieten starke Saugkraft auch bei großen Feinstaubmengen.
- Die Gewerbesauger der Ap-Klasse sind Allrounder und beseitigen Schmutz, egal ob trocken, feucht oder nass. Sie sind beispielsweise für sämtliche Reinigungsaufgaben im Kfz-Gewerbe bestens geeignet.
- Die robuste Standardklasse überzeugt durch Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Geräte der Standardklasse kommen überwiegend beim Saugen von Flüssigkeiten in der Gebäudereinigung sowie in Hotels und Gaststätten zum Einsatz.
- Unsere Spezialsauger bieten maßgeschneiderte Lösungen für besondere Einsatzzwecke. Die Sauger mit eingebauter Entsorgungspumpe für Feuerwehren und Baufirmen sowie unser Bäckersauger für das Bäckerhandwerk.
- Die Sicherheitssauger sorgen für Gesundheitsschutz überall dort, wo Anwender lungengängigen Stäuben der Staubklasse M oder gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H ausgesetzt sind. Darüber hinaus haben wir explosionsgeschützte NT-Sauger für die Gefahrenklasse Zone 22 im Sortiment.
- Die NT Tact-Sauger wurden für höchste Ansprüche in Industrie und Handwerk entwickelt und erleichtern Ihren Arbeitsalltag mit maximaler Power. Selbstreinigende Filtersysteme für Handwerkersauger bieten starke Saugkraft auch bei großen Feinstaubmengen.
- Die Gewerbesauger der Ap-Klasse sind Allrounder und beseitigen Schmutz, egal ob trocken, feucht oder nass. Sie sind beispielsweise für sämtliche Reinigungsaufgaben im Kfz-Gewerbe bestens geeignet.
- Die robuste Standardklasse überzeugt durch Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Geräte der Standardklasse kommen überwiegend beim Saugen von Flüssigkeiten in der Gebäudereinigung sowie in Hotels und Gaststätten zum Einsatz.
- Unsere Spezialsauger bieten maßgeschneiderte Lösungen für besondere Einsatzzwecke. Die Sauger mit eingebauter Entsorgungspumpe für Feuerwehren und Baufirmen sowie unser Bäckersauger für das Bäckerhandwerk.
- Die Sicherheitssauger sorgen für Gesundheitsschutz überall dort, wo Anwender lungengängigen Stäuben der Staubklasse M oder gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H ausgesetzt sind. Darüber hinaus haben wir explosionsgeschützte NT-Sauger für die Gefahrenklasse Zone 22 im Sortiment.