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    Automotive | Kärcher

    Automotive

    Das eigene Auto ist eine Herzensangelegenheit. Daher wünschen sich Kunden nicht nur ein auf Hochglanz poliertes Fahrzeug, sondern legen auch Wert auf eine saubere Umgebung – sei es beim Autokauf, bei ihrem Werkstattbesuch oder an der Tankstelle. Um eine makellose Sauberkeit zu erzielen, gilt es vielseitige, anspruchsvolle Aufgaben zu erfüllen.

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