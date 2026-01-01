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    Tankstelle reinigen | Kärcher

    Reinigung von Tankstellen

    Tankstellen erfordern vielseitige Reinigungsaufgaben. Wer jedoch in die richtige Reinigungstechnik investiert, kann die nötigen Arbeiten effizient erledigen und seine Anlage kontinuierlich sauber halten.

    Tankstelle reinigen

    Betreiber sind an vielen Fronten gefordert

    Tankstellen sind schon lange nicht mehr nur Orte, an denen man Kraftstoff kauft. Sie sind zu Begegnungsstätten geworden, zur Rettung in der Not, wenn Butter oder Milch fehlen.

    Damit sich Kunden dort wohlfühlen, sind Betreiber in puncto Reinigung an vielen Fronten gefordert: Außenbereich, Verkaufsraum, Catering-Bereich, Sanitäranlage, Waschhalle – überall gilt es, für Sauberkeit zu sorgen und dabei die relevanten Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Aufgaben bei der Tankstellenreinigung sind daher sehr vielfältig. Wer aber seinen Maschinenpark richtig bestückt und in die richtige Reinigungstechnik investiert, kann effizient und gründlich für Sauberkeit sorgen – eine Investition, die viel Arbeitszeit einspart und sich somit schnell lohnt. So braucht es zwar immer noch eine Grundreinigung in regelmäßigen Abständen. Wer seine Anlage dann kontinuierlich sauber hält, hat deutlich weniger zu tun.

    Reinigungsaufgaben an Tankstellen

    Tankfeld reinigen

    Tankfeld reinigen

    Waschanlagen

    Waschanlagen

    Waschhalle reinigen

    Waschhalle reinigen

    SB-Waschanlage

    SB-Waschanlage

    Parkplatzreinigung

    Parkplatzreinigung

    Bodenreinigung Sanitär mit Scheuersaugmaschine

    Sanitärräume reinigen

    Verkaufsraum reinigen

    Verkaufsraum reinigen

    Büroreinigung

    Büroreinigung

    Auf Nummer sicher: Vorschriften und Regeln beachten

    An Tankstellen können zum Beispiel durch flüssige oder gasförmige Gefahr- bzw. Kraftstoffe besondere Gefahrenbereiche für Mensch und Umwelt entstehen. Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der Schutz der Umwelt sind somit bei Tätigkeiten auf Tankstellenanlagen von großer Bedeutung. Beim Einsatz von Ausrüstung und Reinigungsmitteln müssen aus diesem Grund die Vorschriften und Regeln der Berufsgenossenschaften sowie die Regeln und Vorschriften der jeweiligen Mineralölgesellschaften beachtet werden.

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