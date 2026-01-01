Tankstelle reinigen | Kärcher

Tankstellen sind schon lange nicht mehr nur Orte, an denen man Kraftstoff kauft. Sie sind zu Begegnungsstätten geworden, zur Rettung in der Not, wenn Butter oder Milch fehlen.

Damit sich Kunden dort wohlfühlen, sind Betreiber in puncto Reinigung an vielen Fronten gefordert: Außenbereich, Verkaufsraum, Catering-Bereich, Sanitäranlage, Waschhalle – überall gilt es, für Sauberkeit zu sorgen und dabei die relevanten Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Aufgaben bei der Tankstellenreinigung sind daher sehr vielfältig. Wer aber seinen Maschinenpark richtig bestückt und in die richtige Reinigungstechnik investiert, kann effizient und gründlich für Sauberkeit sorgen – eine Investition, die viel Arbeitszeit einspart und sich somit schnell lohnt. So braucht es zwar immer noch eine Grundreinigung in regelmäßigen Abständen. Wer seine Anlage dann kontinuierlich sauber hält, hat deutlich weniger zu tun.