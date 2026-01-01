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    Waschanlagen und Waschplätze | Kärcher

    Waschanlagen und Waschplätze

    Ob Pkw oder Nutzfahrzeuge – saubere Fahrzeuge tragen nicht nur zu einem positiven Erscheinungsbild bei, auch Sicherheitsgründe und der Werterhalt spielen bei der Fahrzeugwäsche eine wichtige Rolle. Mit Portal- und SB-Waschanlagen stehen Autohäusern, Waschparks, Werkstätten und Tankstellen profitable Reinigungslösungen für die Lohnwäsche zur Verfügung. Nutzfahrzeug-Portalwaschanlagen oder mobile Einbürsten-Waschanlagen sorgen für einen glänzenden Fuhrpark von Speditionen oder Busunternehmen.

    Autowäsche

    Profitables Nebengeschäft für Werkstätten, Tankstellen und Autohäuser

    Der Zustand des eigenen Fahrzeugs hat für viele Pkw-Besitzer einen hohen Stellenwert. So achten sie nicht nur aufgrund der Optik auf ein sauberes und gepflegtes Auto, auch Sicherheitsgründe und der Werterhalt des fahrbaren Untersatzes spielen dabei eine wichtige Rolle. Orte für die Fahrzeugwäsche und -pflege werden von ihnen deshalb regelmäßig aufgesucht. Für Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Autohäuser können Portal- oder SB-Waschanlagen somit ein profitables Nebengeschäft darstellen. Auch Waschcenter profitieren von der Installation wirtschaftlicher und gleichzeitig umweltschonender Anlagen. Wichtig ist dabei, dass Ausstattung und Größe der Waschanlage bestmöglich an die Zielgruppe und den täglichen Waschdurchsatz angepasst sind, um profitabel zu sein. Überzeugt auch das Waschergebnis, kann sich der Betreiber über wiederkehrende Waschkunden freuen.  

    Wirtschaftliche Reinigung für Speditionen und Busunternehmen

    Die Bedeutung von Bussen und Lastkraftwagen für den Transport von Personen und Waren nimmt seit Jahren zu. Zur Aufrechterhaltung von Lieferketten und reibungslosen Abläufen trägt auch das Thema Sauberkeit einen wichtigen Teil bei.

    Effiziente Waschprozesse sparen Zeit und Geld

    Um Arbeitskosten und Zeit zu sparen, sind die Ansprüche an Waschqualität und -geschwindigkeit bei der Nutzfahrzeugreinigung besonders hoch, denn: Je effizienter die Reinigung, desto schneller können die Nutzfahrzeuge wieder für den Transport eingesetzt werden. Ein flexibles Waschprogramm ist dabei ebenso von Bedeutung, um den Anforderungen an unterschiedliche Fahrzeugtypen- und materialien sowie Schmutzarten gerecht zu werden. Die Größe und Beschaffenheit von Nutzfahrzeugen erfordern allerdings nicht nur eine besondere Technik bei der Wäsche – auch die Waschchemie muss stimmen, um Fahrzeuge wirtschaftlich zu reinigen.

    Sauberkeit schafft Werterhalt der Fahrzeugflotte

    Ob Mietwagenverleih, Lastkraftwagen, Busflotte oder kommunaler Fuhrpark: Wer seine Fahrzeuge kontinuierlich sauber hält, sorgt für höhere Lebensdauer und je nach Verschmutzungsgrad auch für eine einfachere Wartung. Denn nur saubere Fahrzeuge können ordentlich instand gesetzt werden, Schäden werden leichter sichtbar.

    Reinigungsaufgaben rund um Waschanlagen und Waschplätze

    Waschanlagen

    Waschanlagen

    Investition SB-Waschanlage

    SB-Waschanlagen

    Biologische Abwasseraufbereitung Fahrzeugwäsche

    Wasserrecycling in Waschanlagen

    Nutzfahrzeuge reinigen

    Nutzfahrzeuge reinigen

    Waschhalle mit Hochdruck reinigen

    Waschhalle reinigen

    Parkplatzreinigung

    Parkplatzreinigung

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