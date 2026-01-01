Waschanlagen und Waschplätze | Kärcher

Der Zustand des eigenen Fahrzeugs hat für viele Pkw-Besitzer einen hohen Stellenwert. So achten sie nicht nur aufgrund der Optik auf ein sauberes und gepflegtes Auto, auch Sicherheitsgründe und der Werterhalt des fahrbaren Untersatzes spielen dabei eine wichtige Rolle. Orte für die Fahrzeugwäsche und -pflege werden von ihnen deshalb regelmäßig aufgesucht. Für Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Autohäuser können Portal- oder SB-Waschanlagen somit ein profitables Nebengeschäft darstellen. Auch Waschcenter profitieren von der Installation wirtschaftlicher und gleichzeitig umweltschonender Anlagen. Wichtig ist dabei, dass Ausstattung und Größe der Waschanlage bestmöglich an die Zielgruppe und den täglichen Waschdurchsatz angepasst sind, um profitabel zu sein. Überzeugt auch das Waschergebnis, kann sich der Betreiber über wiederkehrende Waschkunden freuen.