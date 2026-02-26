Fahrzeugreinigung für glänzende Ergebnisse. Die maßgeschneiderten SB-Waschanlagen von Kärcher überzeugen durch Flexibilität und können ohne großen Aufwand an Ihre Anforderungen und die Wünsche Ihrer Kunden angepasst werden. Die Anlagen sind modular und auf bis zu acht Plätze erweiterbar. Somit steht dem Wachstum Ihres Unternehmens nichts mehr im Wege.