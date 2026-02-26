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    Erfrischendes, sauberes Wasser durch Wasserspender | Kärcher

    Wasserspender

    Der Wasserspender für Ihr Büro oder Ihren Betrieb. Dauerhafte Bereitstellung von Premium-Wasser für Mitarbeiter, Kunden und Gäste ist nun ein Kinderspiel. Der Kärcher Wasserspender kann in Produktionen, Büros, Arztpraxen, Verkaufsläden, Verwaltungen und Spitälern eingesetzt werden. Somit überall, wo Menschen arbeiten, einkaufen oder leben und ihr Bedürfnis nach Trinkwasser stillen möchten.

    Personen in einer hellen Büroumgebung nutzen einen Kärcher Wasserspender zur Erfrischung.

    Trinkwasser in Lebensmittelqualität

    Gerade im Gesundheitsbereich ist Hygiene das Schlüsselwort. Mit den Wasserspendern von Kärcher sind Sie auf der sicheren Seite und bieten Ihren Mitarbeitern, Patienten oder Besuchern Frischwasser in exzellenter, gefilterter Qualität - direkt aus der Leitung.

    Durch ein patentiertes Hygienesystem bestehend aus einem speziellen Filtersystem und integrierter thermischer Desinfektion steht Ihnen rund um die Uhr Leitungswasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung. Und das mit Sicherheit.

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    Ihre Vorteile

    Für jeden Anspruch die richtige Lösung.

    Einfach anzuschließen. Geringer Platzbedarf. Niedrige Betriebs- und Energiekosten. Keine Lagerhaltung, kein Leergut. Mit den Wasserspendern WPD 100, 200 und 600 von Kärcher können Mitarbeiter, Kunden und Besucher auf einfache und kostengünstige Weise gesundes Wasser in exzellenter Qualität genießen.

    Ein Mann und eine Frau unterhalten sich in einer hellen Büroküche an einem Kärcher WPD Wasserspender

    Unternehmen und Büros

    Frische Ideen durch frisches Wasser - für alle, die im Büro viel leisten wollen.

    Zwei Frauen unterhalten sich in einem Modegeschäft; im Hintergrund steht ein kompakter weißer Kärcher Wasserspender als Erfrischungsstation für Kunden

    Einzelhandel

    Ein WPD als kleine Oase mit Erfrischungen für die Gäste macht jeden Verkaufsraum zum Verweilraum.

    Ein Mitarbeiter in Arbeitskleidung trinkt in einer großen Produktionshalle Wasser aus einer Flasche neben einem stationären Kärcher Wasserspender.

    Industrie und Gewerbe

    Mehr Energie durch Wasser - damit in der Produktion alles im Fluss bleibt.

    Ein Arzt und eine Pflegekraft im Gespräch in einem medizinischen Umfeld neben einem Kärcher WPD Gerät

    Gesundheitswesen

    Das Element des Lebens - leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit. Und nichts verkürzt die Wartezeit erfrischender als reines Wasser.

    Ein Mann im Business-Outfit steht in einem weitläufigen, modernen Foyer einer öffentlichen Einrichtung

    Öffentlicher Dienst

    Frisches Wasser ist ein Symbol für den modernen Dienst am Kunden. An Schulen oder Orten mit viel Publikumsverkehr bietet sich der WPD ohne Heißwasser oder Kohlensäure Wasser an.

    Ein stilvoller Wellnessbereich mit Ruheliegen und Blick ins Grüne

    Gastgewerbe

    Wasser an der Hotelrezeption und zum Essen ist im Trend.

    Zwei Personen in einem modern gestalteten Restaurant- oder Kantinenbereich bedienen einen Kärcher Wasserspender

    Restaurants und Kantinen

    Mit dem WPD 600 geht auch in Bereichen mit hohem Bedarf an gekühltem Wasser die Erfrischung nie aus. Ideal für Restaurant, Kantine und Catering.

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    WPD_55_S

    Der Wasserspender von Kärcher – voll konfigurierbar.

    Der WPD (Water Purified Dispenser) definiert das Wort "Wasserspender" neu. Die Basic-Variante ist mit Tasten zum selbst Beschriften ausgestattet, die Advanced-Version mit multifunktionalem Farbdisplay. Entdecken Sie hier alle Produktmerkmale.

    Beratungstermin anfragen

    Gesundheit und Erfolg aus reinem Wasser.

    Wie oft haben Sie die Chance, Menschen erfrischend zu begeistern? Und dabei bis zu 90 Prozent Kosten zu sparen, direkt zu informieren und aktiv zu werben? Mit den neuen konfigurierbaren Wasserspendern WPD 100, WPD 200 und WPD 600 von Kärcher bieten Sie Mitarbeitern, Kunden oder Besuchern natürlich schmeckendes Wasser in exzellenter Qualität. Das innovative Konfigurationskonzept gibt Ihnen alle Möglichkeiten, Ihren Wasserspender WPD ganz individuell zu gestalten. Wählen Sie nach Belieben aus: Wasserarten, Kühlleistung, Filter- und Hygienekonzept, Farbe, Stand- oder Tischgerät und Elektronikpaket.

    Ihr WPD. So individuell wie Sie.

    Nie zuvor hatten Sie so viel Freiheit bei der Auswahl Ihres Wasserspenders. Die neuen konfi gurierbaren Wasserspender WPD sind die konsequente Umsetzung zeitgemäßer Kundenwünsche. Genießen Sie ab sofort Wasser so, wie Sie es möchten.

    Zwei Personen in einem modern gestalteten Restaurant- oder Kantinenbereich bedienen einen Kärcher Wasserspender

    Bedarfsgerechte Kühlung

    Drei verschiedene Kühlklassen stehen zur Wahl: der WPD 100 für bis zu 50 Personen, der WPD 200 für bis zu 100 Personen und der WPD 600 für mehr als 100 Personen.

    Eine lächelnde Frau genießt ein Glas frisches Wasser aus einem Kärcher Wasserspender. Individuell zusammenstellbare Filterpakete wie Active-Pure, Hy-Protect, Hy-Pure oder UV-Protect garantieren eine wirksame Filterung.

    Wirksame Filterkombinationen

    Stellen Sie das Filterpaket ganz nach persönlichem Bedarf zusammen: Wählen Sie zwischen Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter oder UV-Protect.

    Nahaufnahme des Bedienfelds eines Kärcher Wasserspenders. Je nach Elektronikpaket stehen bis zu sechs Wasserarten zur Auswahl, von ungekühlt und gekühlt bis hin zu „heiß“ und „extra heiß“.

    Verschiedene Wasserarten

    Je nach Elektronikpaket können bis zu 6 verschiedene Wasserarten angeboten werden: ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit Medium oder Classic CO2 sowie heiß und extra heiß.

    Detailansicht der Nutzeroberfläche eines Kärcher Wasserspenders für die portionierte Wasserabgabe

    Portionierte Wasserabgabe

    Die Abgabemenge kann präzise in Schritten dosiert werden: Wählen Sie zwischen S für kleine, L für mittlere und XL für große Gefäße.

    Ein modernes Bürogebäude mit dem Kärcher Fleet Logo. Die M2M-Kommunikation ermöglicht eine schnelle Diagnose und direkte Kommunikation zwischen dem Kärcher Wasserspender WPD und PC oder Smartphone.

    Schnelle Diagnose

    Kärcher Fleet Services ermöglicht über M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine) eine direkte Kommunikation zwischen dem WPD und Ihrem PC/Smartphone. Dadurch ist eine schnelle Reaktion möglich und zusätzliche Serviceeinsätze werden vermieden.

    Zwei Anwender zapfen Wasser an einem Kärcher Wasserspender mit individualisiertem Frontdesign.

    Individuelles Frontdesign

    Die Glasscheibe kann mit kundenspezifischem Folienhintergrund (zum Beispiel Farben der Firmen-CI) gestaltet werden oder als kostenlose Werbefläche genutzt werden.

    Trinkgenuss

    Trinkgenuss pur

    Wasser ist die Grundlage unseres Lebens und erfüllt eine Vielzahl verschiedener Funktionen im Körper. Wasser ist kalorienfrei, fördert die Fettverbrennung und ist damit das pure Wohlfühl- und Wellnesselixier. Das regelmäßige Trinken von reinem Wasser fördert nachweislich die Gesundheit, Konzentration, Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden.

    Ohne Wasser läuft gar nichts

    Der menschliche Körper besteht zu ca. 60 % aus Wasser. Wasser bringt lebenswichtige Nährstoffe, Vitamine, Salze und Mineralstoffe zu unseren Zellen und transportiert Stoffwechselprodukte ab. Schon Flüssigkeitsverluste von 2 % setzen die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit spürbar herab und können zu Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche führen.

    Wissen, was der Körper braucht

    Laut Weltgesundheitsorganisation benötigt jeder Mensch etwa zwei bis drei Liter Wasser pro Tag, um aktiv und leistungsfähig zu bleiben. Wer als Durstlöscher ständig auf andere Flüssigkeiten wie Säfte, Limonaden oder Kaffee zurückgreift, nimmt zu viel Säure, Zucker, Koffein und eine Vielzahl anderer Inhaltsstoffe zu sich. Reines Wasser dagegen ist kalorienfrei und fördert die Fettverbrennung. Und aus einem Kärcher Wasserspender schmeckt es einfach herrlich.

    Frische Energie tanken – direkt aus dem WPD

    Die Wasserspender WPD von Kärcher bieten gesunden Genuss auf komfortable Art und Weise — direkt vom Wasseranschluss und einfach auf Knopfdruck. Alle im Ausgangswasser vorhandenen Mineralstoffe bleiben erhalten.

    Wasserspender nachhaltig

    Mit Vernunft genießen.

    Pfandsysteme wie PET-Flaschen oder Gallonenspender sind ökologisch unverantwortlich. Gallonensysteme sind zudem oftmals hygienisch bedenklich. Der Energieaufwand für Transport und Reinigung sowie der Personaleinsatz für Handling und Lagerung sind ebenso hoch wie unsinnig. Der Kärcher Wasserspender WPD arbeitet energieeffizient und nachhaltig.

    Energy-Reduced-Modus

    Der Energy-Reduced-Modus des WPD 100, 200 und 600 ist eine Energie sparende Innovation, die das Wasser erst nach Tastenbetätigung Portion für Portion erhitzt und dadurch einen äußerst geringen Energieverbrauch erzielt. Kaltes Wasser wird bei längerer Nicht-Benutzung weniger gekühlt, wodurch weniger Energie für die Bevorratung verbraucht wird.

    Energy-Reduced-Modus

    eco!efficiency - Standby-Modus

    Der Standby-Modus ermöglicht es, die Betriebszeit jedes Kärcher Wasserspenders individuell einzustellen, so dass das Gerät an nicht genutzten Tagen, z.B. am Wochenende, nur mit Minimalenergie (< 0,5 Watt) betrieben wird. Dies erfüllt die aktuelle ErP-Richtlinie.

    ecoefficiency

    Qualität macht den Unterschied

    Was könnte besser sein als Qualität? Kärcher Qualität. Die Summe dessen, was Kärcher zum Weltmarktführer für Reinigungstechnik gemacht hat: gute Ideen, optimale Materialwahl, präzise Fertigung, kompromisslose Qualitätskontrolle und moderne Services. Die neuen konfigurierbaren Wasserspender WPD: Engineered by Kärcher. Made in Germany.

    Made in Germany

    Der Zukunft voraus

    Die Zukunft kommt, so oder so. Besser, man gestaltet sie heute schon aktiv und nachhaltig. Kärcher hat die Nachhaltigkeit längst als Unternehmensziel verankert: unternehmerisches Handeln in Verantwortung für Mensch und Umwelt, gegründet auf den Säulen Ökonomie, gesellschaftliche Verantwortung und Umweltschutz.

    Zukunft

    Mehr Genuss für weniger Geld.

    Die viel niedrigeren Gesamtkosten im Vergleich zu anderen Systemen, sind ein überzeugender wirtschaftlicher Faktor. Gegenüber Flaschen und Gallonen kostet ein Liter Wasser aus dem WPD nur rund ein Viertel*, ist also um den Faktor 4 günstiger. Bei 50 Mitarbeitern sind es nur 0,23 € pro Liter (Flaschen: 0,96 €; Gallonen: 0,80 €). Bei 100 Mitarbeitern sogar nur noch 0,18 €/l (Flaschen: 0,95 €; Gallonen: 0,78 €). Je mehr Personen sich aus dem WPD bedienen, desto günstiger wird es. Beim WPD sind das durchschnittlich ca. 4 € pro Mitarbeiter und Monat.

    * Untersuchungen vom Kärcher Produktmanagement

    Mehr Genuss für weniger Geld

    Wissen, was der Körper braucht.

    Menschen können nicht auf Vorrat trinken. Im Gegenteil: Sie müssen jeden Tag aufs Neue die notwendige Menge an Flüssigkeit zu sich nehmen, um gesund, vital und leistungsfähig zu bleiben. Doch wie viel Wasser brauchen wir Menschen wirklich? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn unsere Bedürfnisse sind unterschiedlich und abhängig vom Lebensalter, Körpergewicht, Gesundheitszustand und der körperlichen Beanspruchung. Dazu kommen weitere äußere Faktoren wie z.B. die Umgebungstemperatur.

    Gewusst wann und wie viel: Mit dem Drinkreminder von Kärcher

    Sehr häufig wird unser Alltag von Stress bestimmt. Und es ist gar nicht so leicht, zwischen Terminen, Telefonaten, Gesprächen und Hektik das Trinken nicht zu vergessen.

    Als kleine Unterstützung hat Kärcher den Drinkreminder entwickelt. Er berechnet nicht nur den persönlichen Flüssigkeitsbedarf, sondern verteilt die Gesamttrinkmenge auch sinnvoll über den ganzen Tag und gibt zum passenden Zeitpunkt eine kleine Gedächtnisstütze.

    So funktioniert’s

    Einfach den Drinkreminder herunterladen und die persönlichen Daten eingeben. Dann müssen Sie das Programm nur während des Tages laufen lassen und können sich so Schritt für Schritt ein gesundes Trinkverhalten angewöhnen.

    Zum Download (PC)
    Zum Download (MAC)

    Desktopversion

    Speichern Sie die Daten zuerst auf Ihrem Computer und starten Sie das Programm anschließend ohne weitere Installation.

    Mobilversion

    1. Klicken Sie auf den Download-Link.
    2. Speichern Sie die in einer ZIP-Datei komprimierte Datei auf Ihren PC.
    3. Anschließend entpacken Sie die Datei mit einem ZIP-Programm.
    4. Die nun vorliegende SWF-Datei müssen Sie auf Ihr Mobiltelefon spielen. Je nach Verbindungsart ist das mit einem Kabel oder per Bluetooth möglich. Speichern Sie die Datei in den bekannten Ordner für Anwendungen, Dateien oder auf die Speicherkarte. Näheres hierzu steht in der Anleitung für Ihr Mobiltelefon.
    5. Die Flashanwendung wird automatisch erkannt, wenn Ihr Telefon Flash-Anwendungen unterstützt. Wurde das Programm mit dem im Menü befindlichen Dateibrowser gefunden, kann es mit einem einfachen Klick gestartet werden. Welche flashfähigen Telefone unterstützt werden sehen Sie hier.

    > Drinkreminder (Mobil)

    Broschüre Wasserspender

    Broschüre

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