Gerade im Gesundheitsbereich ist Hygiene das Schlüsselwort. Mit den Wasserspendern von Kärcher sind Sie auf der sicheren Seite und bieten Ihren Mitarbeitern, Patienten oder Besuchern Frischwasser in exzellenter, gefilterter Qualität - direkt aus der Leitung.

Durch ein patentiertes Hygienesystem bestehend aus einem speziellen Filtersystem und integrierter thermischer Desinfektion steht Ihnen rund um die Uhr Leitungswasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung. Und das mit Sicherheit.