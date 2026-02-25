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    Heißwasser Hochdruckreiniger | Kärcher

    Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Mit Hochdruck effizient. Mit Heißwasser noch mehr. Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Die Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger, häufig auch Dampfstrahler genannt, überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik. Heißwasser-Hochdruckreiniger können die Wassertemperatur von circa 12 °C auf bis zu 155 °C erhöhen. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Heißwasser bietet dadurch verschiedene Möglichkeiten der Optimierung des Reinigungsvorgangs und überzeugende Vorteile.

    Heißwasser Hochdruckreiniger, Dampfstrahler

    Heißwasser-Hochdruckreiniger bzw. Dampfstrahler für den professionellen Einsatz.

    Effizienz ist nicht zuletzt das Ergebnis von optimaler Anpassung der Leistung an die gestellten Aufgaben. Kärcher Heißwasser Hochdruckreiniger, häufig auch Dampfstrahler genannt, stehen in unterschiedlichen Leistungsklassen und Ausführungen zur Verfügung, die für praktisch jeden Anwender und Einsatzzweck das richtige Gerät bieten.

    Heißwasser Hochdruckreiniger können die Wasserzulauftemperatur von ca. 12 °C auf bis zu 155 °C erhöhen. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Heißwasser bietet somit verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung des Reinigungsvorgangs.

    Heißwasser Hochdruckreiniger, Dampfstrahler

    Energie sparen mit eco!efficiency-Stufe

    Mit Heißwasser unter Hochdruck werden vergleichbare Reinigungsergebnisse bei deutlich verringertem Wassereinsatz erzielt. Darüber hinaus kommt bei Heißwasser-Hochdruckreinigern die eco!efficiency-Stufe zum Einsatz. Ist sie aktiv, wird die Wassertemperatur auf 60 °C geregelt, denn diese Temperatur ist für die meisten Reinigungsaufgaben völlig ausreichend. Die Brenner der Heißwasser-Hochdruckreiniger sind besonders effizient und umweltfreundlich – das hat der Verband EUnited Cleaning bestätigt. Kärcher ist der weltweit erste Reinigungsgerätehersteller, der eine solche Zertifizierung erhalten hat.

    Vorteile der Heißwasser-Hochdruckreinigung

    • Effektiveres Aufbrechen von Schmierstoffrückständen
    • Kürzere Reinigungszeiten und Lohnkosteneinsparung
    • Keimreduzierende Wirkung
    • Kürzere Trocknungszeit
    • Deutlich reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
    • Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck
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    Unkrautvernichtung mit Heißwasser

    Mit den Kärcher Unkrautlanzen WR 20 oder WR 50 und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger können Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide entfernen. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt und Oberflächen.

    Weitere Informationen

    Beratung, Service und Verkauf

    Händlersuche: Kärcher Professional Heißwasser-Hochdruckreiniger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

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