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    Unkraut entfernen | Kärcher

    Unkraut entfernen

    Unkraut wirkungsvoll zu begegnen, ist in Kommunen und der Landwirtschaft eine große Herausforderung. Es gibt zwar chemische Produkte, doch diese sind oftmals umweltbelastend und im öffentlichen Raum nur eingeschränkt verwendbar. Mit Heißwasser können Löwenzahn, Disteln und Co. ganz ohne Herbizide entfernt werden – ein schonendes Verfahren für Umwelt und Oberflächen.

    Unkraut entfernen mit Heißwasser

    Gründe für die Unkrautentfernung

    Unkräuter oder Wildkräuter sind, im Gegensatz zu Kultur- und Zierpflanzen, natürlich aufgewachsene Pflanzen, die ohne menschliches Zutun auftreten. Es gibt viele gute Gründe, Unkräuter zu bekämpfen. In der Landwirtschaft zum Schutz der Kulturpflanzen. In Kommunen und Städten, um öffentliche Bereiche gepflegt und sauber zu halten sowie Schäden an Fahrwegen, Plätzen und Bauwerken vorzubeugen.

    Viele Wildkräuter können sich rasend schnell ausbreiten und/oder mit ihrem Wurzelwerk tief gehende Schäden verursachen. Zusätzlich wird die gewünschte Ästhetik beeinträchtigt.

    Unkraut zwischen Pflastersteinen

    Behandlungsmethoden im Überblick

    Zur Vernichtung von Unkraut können thermische, mechanische und chemische Verfahren angewendet werden. Sie unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich ihrer Umweltbelastung, der Nachhaltigkeit und ihres Wirkungsgrades. Ein Überblick über die Behandlungsmethoden:

     

    Heißwassergeräte

    Heißschaumgeräte

    Heißdampfgeräte

    Heißluftgeräte

    Abflammgeräte

    Wildkrautbürste

    Sprühverfahren

    Art des Verfahrens

    thermisch

    thermisch

    thermisch

    thermisch

    thermisch

    mechanisch

    chemisch

    Eigenschaften

    Bis 98 °CTöten überirdische Pflanzenteile und die darunter liegenden Wurzeln durch heißes Wasser ab.

    > 100 °CDampfgerät mit zusätzlicher Schaumausbringung. Der Schaum dient zur Isolierung und soll eine schnelle Abkühlung des Dampfs verhindern.

    > 100 °CTöten überirdische Pflanzen teile ab. Wärmeübertragung von Dampf jedoch wesentlich schlechter als Heißwasser. Wurzel wird nicht wirkungsvoll angegriffen.

    > 350 °CTöten Wildkräuter durch intensive Hitze durch Heißluft.

    > 400 °CDurch Verbrennen von Gas werden die Pflanzen erhitzt, sodass diese absterben und teilweise verbrennen.

    Wildkrautbürsten oder Freischneider trennen die Pflanze von der Wurzel ab.

    Herbizid wird über ein Sprühgerät auf die Blätter aufgetragen.

    Umweltbelastung

    Gering

    Mittel

    Gering

    Mittel

    Hoch

    Gering

    Sehr hoch

    Wirkung

    Pflanzen und Wurzeln werden geschwächt und zerstört, auch die Samen.

    Pflanzen werden geschwächt und zerstört. Tiefenwirkung eingeschränkt.

    Pflanzen werden geschwächt und zerstört. Tiefenwirkung eingeschränkt.

    Oberflächenbewuchs wird zerstört. Tiefenwirkung eingeschränkt.

    Oberflächenbewuchs wird verbrannt. Tiefenwirkung eingeschränkt.

    Oberirdischer Teil der Pflanze wird durch Stahlbesen entfernt. Keine Tiefenwirkung

    Herbizid schwächt und zerstört die Zellstruktur der Pflanze bis hin zur Wurzel.

    Lärmbelastung für Anwender

    Gering

    Gering

    Mittel

    Mittel

    Hoch

    Mittel

    Gering

    Besonderheiten

    Auf allen Untergründen einsetzbar, auch für kritische und schlecht zugängliche Bereiche geeignet.

    Auf allen Untergründen einsetzbar, auch für kritische und schlecht zugängliche Bereiche geeignet.

    Auf allen Untergründen einsetzbar, auch für kritische und schlecht zugängliche Bereiche geeignet.

    Uneffizient bei Feuchtigkeit.

    Keine Anwendung bei extremer Trockenheit möglich, uneffizient bei Feuchtigkeit.

    Standard in der Kommune; führt zu gewünschter Sauberkeit und gepflegtem Stadtbild, da das Unkraut direkt aufgenommen wird.

    Grundsätzlich verboten, darf nur mit Ausnahmegenehmigung auf gepflasterten und verdichteten Flächen eingesetzt werden, Sachkundenachweis erforderlich.

    Nachhaltigkeit / Wirkungsgrad

    Hoch

    Hoch

    Mittel

    Gering

    Gering

    Mittel

    Hoch

    Anwendungshäufigkeit

    Bis 4 Anwendungen im 1. Jahr, abnehmend im Folgejahr.

    Bis 4 Anwendungen im 1. Jahr, abnehmend im Folgejahr.

    4-6 Anwendungen.

    Anwendung muss ca. alle 4 Wochen wiederholt werden.

    Anwendung muss ca. alle 4 Wochen wiederholt werden.

    Anwendung muss ca. alle 4 Wochen wiederholt werden.

    Bis 4 Anwendungen im 1. Jahr.

    Gesamtbeurteilung

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    Unkraut vernichten mit Heißwasser

    Unkrautentfernung mit Heißwasser: Effektiv und umweltschonend

    Der Überblick über die Behandlungsmethoden zeigt: Unkraut lässt sich mit diversen thermischen Verfahren wirksam entfernen. Das Prinzip der thermischen Unkrautvernichtung beruht auf einer biochemischen Grundregel: Die meisten Eiweiße denaturieren ab einer Temperatur von etwa 42 °C. Das heißt, dass sich die Eiweiße verändern, aufbrechen und ihre Funktionen nicht mehr erfüllen können.

    Die dazu erforderliche Hitze kann auf unterschiedliche Weise erzeugt und umgesetzt werden: direkt als Flamme oder indirekt über Wärmestrahlung, als Heißwasser oder Dampf. Davon ist Heißwasser die einzige chemiefreie Methode, die auch die Wurzeln erreicht. Selbst wenn die Wurzeln nicht sofort komplett vernichtet werden, wird das Unkraut mit jeder Heißwasseranwendung weiter geschwächt. Wenn die Anwendung von Beginn an regelmäßig durchgeführt wird, wird das Nachwachsen gehemmt und die Anwendungshäufigkeit bereits im 2. Jahr deutlich abnehmen. Als Faustregel gilt: 3 bis 4 Behandlungen im Jahr reichen aus.

    Tipp: Einsatz zur richtigen Zeit

    Unkraut lässt sich am besten am Nachmittag beseitigen. Die Menge des gespeicherten Wassers in den Pflanzen variiert je nach Tageszeit. Am besten sollte schon kurz nach dem Austreiben im Frühjahr mit der ersten Heißwasseranwendung begonnen werden. Denn mit zunehmendem Alter steigt auch die Widerstandskraft einer Pflanze gegen Heißwasser.

    Einsatz von Heißwasser-Hochdruckreinigern

    Entscheidend bei der Beseitigung von Unkraut mit Heißwasser ist die Temperatur: Je heißer das Wasser, desto effizienter können die Pflanzen abgetötet werden. Heißwasser-Hochdruckreiniger können eine gleichbleibende Wassertemperatur von bis zu 98 °C bieten, die knapp unterhalb der Dampfgrenze liegt und damit ideal ist.

    Als Zubehör eignen sich Unkrautlanzen. Sie können in ihrer Arbeitsbreite und Flächenleistung variieren – für den bedarfsgerechten Einsatz je nach Flächengröße.

    Kärcher Unkrautlanze WR 10 zur Vernichtung von Unkraut mit Heißwasser
    Kärcher Unkrautlanze WR 20 zur Vernichtung von Unkraut mit Heißwasser
    Kärcher Unkrautlanze WR 50 zur Vernichtung von Unkraut mit Heißwasser
    Kärcher Unkrautlanze WR 100 zur Vernichtung von Unkraut mit Heißwasser

    Tipp: Abstand Düsenbalken zur Oberfläche

    Der optimale Abstand zwischen dem Düsenbalken der Kärcher Unkrautlanze und der Oberfläche liegt zwischen 5 und 15 Zentimetern. Innerhalb dieses Bereichs kann bequem gearbeitet werden, ohne dass die Unkrautlanze am Boden streift. Zudem ist der Temperaturabfall des Wassers auf dem Weg zur Oberfläche minimal.

    Unkraut schonend entfernen mit Heißwasser