Unkraut entfernen

Bis 98 °CTöten überirdische Pflanzenteile und die darunter liegenden Wurzeln durch heißes Wasser ab.
> 100 °CDampfgerät mit zusätzlicher Schaumausbringung. Der Schaum dient zur Isolierung und soll eine schnelle Abkühlung des Dampfs verhindern.
> 100 °CTöten überirdische Pflanzen teile ab. Wärmeübertragung von Dampf jedoch wesentlich schlechter als Heißwasser. Wurzel wird nicht wirkungsvoll angegriffen.
> 350 °CTöten Wildkräuter durch intensive Hitze durch Heißluft.
> 400 °CDurch Verbrennen von Gas werden die Pflanzen erhitzt, sodass diese absterben und teilweise verbrennen.
Wildkrautbürsten oder Freischneider trennen die Pflanze von der Wurzel ab.
Herbizid wird über ein Sprühgerät auf die Blätter aufgetragen.
Pflanzen und Wurzeln werden geschwächt und zerstört, auch die Samen.
Pflanzen werden geschwächt und zerstört. Tiefenwirkung eingeschränkt.
Pflanzen werden geschwächt und zerstört. Tiefenwirkung eingeschränkt.
Oberflächenbewuchs wird zerstört. Tiefenwirkung eingeschränkt.
Oberflächenbewuchs wird verbrannt. Tiefenwirkung eingeschränkt.
Oberirdischer Teil der Pflanze wird durch Stahlbesen entfernt. Keine Tiefenwirkung
Herbizid schwächt und zerstört die Zellstruktur der Pflanze bis hin zur Wurzel.
Lärmbelastung für Anwender
Auf allen Untergründen einsetzbar, auch für kritische und schlecht zugängliche Bereiche geeignet.
Auf allen Untergründen einsetzbar, auch für kritische und schlecht zugängliche Bereiche geeignet.
Auf allen Untergründen einsetzbar, auch für kritische und schlecht zugängliche Bereiche geeignet.
Uneffizient bei Feuchtigkeit.
Keine Anwendung bei extremer Trockenheit möglich, uneffizient bei Feuchtigkeit.
Standard in der Kommune; führt zu gewünschter Sauberkeit und gepflegtem Stadtbild, da das Unkraut direkt aufgenommen wird.
Grundsätzlich verboten, darf nur mit Ausnahmegenehmigung auf gepflasterten und verdichteten Flächen eingesetzt werden, Sachkundenachweis erforderlich.
Nachhaltigkeit / Wirkungsgrad
Bis 4 Anwendungen im 1. Jahr, abnehmend im Folgejahr.
Bis 4 Anwendungen im 1. Jahr, abnehmend im Folgejahr.
Anwendung muss ca. alle 4 Wochen wiederholt werden.
Anwendung muss ca. alle 4 Wochen wiederholt werden.
Anwendung muss ca. alle 4 Wochen wiederholt werden.
Bis 4 Anwendungen im 1. Jahr.