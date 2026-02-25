eco!efficiency: volle Reinheit, weniger Verbrauch.
Die flüsterleisen Trockensauger mit eco!efficiency sparen Strom, überzeugen mit hoher Flächenleistung, sind vielseitig einsetzbar und kommen mit unterschiedlichen Bodenbelägen zurecht. Langlebige Vliesfilter sorgen für konstant hohe Saugkraft.
√ Volle Reinigungskraft bei 40 Prozent weniger Stromverbrauch.
√ Reduzierte Lautstärke durch schallgedämpfte Motoren und optimale Strömungskanäle.
√ Geringes Gewicht.
√ Komplette Zubehörintegration.
√ Optionaler HEPA-Filter.
√ Höhere und konstantere Saugkräfte dank Vliesfiltern.