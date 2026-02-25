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    Trockensauger | Kärcher | Kärcher

    Trockensauger

    Kärcher Trockensauger wurden für die Bedürfnisse von Hotels, Büros, Einzelhandel und professionellen Gebäudereinigernentwickelt. Sie unterstützen die tägliche Unterhaltsreinigung mit der professionellen Technik und der Qualität, die das gesamte Kärcher System auszeichnen. Die Geräte meistern vielseitige Reinigungsaufgaben und überzeugen durch Flächenleistung sowie Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedlichste Bodenbeläge.

    Kärcher Trockensauger Staubsauger für Profis

    eco!efficiency: volle Reinheit, weniger Verbrauch.

    Die flüsterleisen Trockensauger mit eco!efficiency sparen Strom, überzeugen mit hoher Flächenleistung, sind vielseitig einsetzbar und kommen mit unterschiedlichen Bodenbelägen zurecht. Langlebige Vliesfilter sorgen für konstant hohe Saugkraft.

    √ Volle Reinigungskraft bei 40 Prozent weniger Stromverbrauch.

    √ Reduzierte Lautstärke durch schallgedämpfte Motoren und optimale Strömungskanäle.

    √ Geringes Gewicht.

    √ Komplette Zubehörintegration.

    √ Optionaler HEPA-Filter.

    √ Höhere und konstantere Saugkräfte dank Vliesfiltern.

    Produktübersicht

    Der nachhaltige Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

    Hohe Saugkraft trifft auf Nachhaltigkeit

    Entdecken Sie nachhaltige Reinigungsergebnisse mit unserem T 11/1 Classic HEPA Re!Plast Trockensauger. Der Trockensauger aus 60% recyceltem Kunststoff kombiniert Ästhetik, Robustheit und Nachhaltigkeit. Mit dem serienmäßigen HEPA-14-Filter erfüllt er höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Zudem überzeugt der Sauger mit einem sehr geringen Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A).

    Erfahren Sie mehr über die Vorteile des robusten Trockensaugers!

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    T 11/1 Classic HEPA Re!Plast Banner Desktop

    HEPA-14-Filter: Die Hygienelösung für saubere Raumluft

    Viren, Bakterien, Feinstaub und Allergene begleiten uns tagtäglich und belasten die Raumluft in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen und natürlich auch in unseren Häusern und Wohnungen. Atemwegserkrankungen sind häufig die langfristige Folge.

    Die zertifizierten Kärcher HEPA-14-Filter helfen nachhaltig dabei, Aerosole aus der Luft in geschlossenen Räumen zu filtern und sie von schädlichen Partikeln zu befreien. Eingebaut in unsere Kärcher Luftfiltergeräte und Trockensauger reinigen sie die Raumluft effizient und zuverlässig – für professionell saubere Luft.

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