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    Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with HEPA filter, featuring a long hose and wheeled base, set against a plain white background.

    Trockensauger

    T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

    Artikelnummer: 1.527-205.0

    • 11-l-Behälter, 60 % Rezyklatanteil, leise, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
    • HEPA-14-Filter (99,995 % Filtrationsgrad), integrierte Zubehöraufbewahrung
    • Bodendüse 270 mm, Kunststoffsaugrohr, HEPA-14-Filter, Filterkorb
    ¹⁾
    Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.