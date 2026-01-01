Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast | Kärcher

Unser Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast steht für Nachhaltigkeit, Hygiene, höchste Saugleistung und Langlebigkeit. Gefertigt aus 60 Prozent Rezyklat¹⁾ werden bereits für seine Produktion der nötige Energiebedarf deutlich reduziert und der Einsatz wertvoller Rohstoffe minimiert. Dank des serienmäßigen, nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierten HEPA-14-Filters mit einem Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 % erfüllt der T 11/1 Classic HEPA Re!Plast dazu höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Auch kleinste Partikel wie Viren, Aerosole und Keime im Bereich von wenigen Mikrometern werden zuverlässig zurückgehalten. Der Sauger erzeugt aus 850 Watt Leistung ein Vakuum von 235 mbar/23,5 kpa und ermöglicht so höchste Saugleistung bei gleichzeitig geringem Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A) – ideal an lärmsensiblen Einsatzorten. Mit 11 Liter Behältervolumen, nur 4,2 Kilogramm Gewicht, Tragegriff und ergonomischem Krümmer erlaubt der kippsichere, kompakte Trockensauger dauerhaft ermüdungsfreies Arbeiten und ist einfach zu transportieren. Zubehöre wie Saugrohr und Bodendüse sind bequem am Sauger verstaubar. Eine Vliesfiltertüte wird mitgeliefert.

Nachhaltiges und innovatives Design mit 60 % Rezyklatanteil Herstellung mit reduziertem Einsatz von Rohstoffen und Energie. Der Einsatz von Rezyklat reduziert das Aufkommen von CO₂-Emissionen. Innovatives, langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Hochwirksamer HEPA-14-Filter Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 % hält kleinste Partikel zurück. Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019. Geringes Gewicht Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen. Geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen im Vergleich zum Wettbewerb. Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle. Sehr geringes Arbeitsgeräusch von 61 dB(A) Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht. Geringes Arbeitsgeräusch schont den Anwender. Integrierte Zubehöraufbewahrung Sicherer und komfortabler Transport des Geräts inklusive Zubehör. Schnelle und sichere Aufbewahrung des Netzkabels am Kabelhaken. Einfache und praktische Parkposition der Bodendüse am Sauger.