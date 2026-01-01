Tankfeld reinigen | Kärcher

Unterschiedliche Verschmutzungsarten
Auf dem Tankfeld entstehen fortwährend Verschmutzungen. Papiertaschentücher segeln unbemerkt herab, Essensreste fallen zu Boden. Neben dem Abfalleimer liegen Getränkedosen und Snackverpackungen. Benzin tropft herunter, ebenso Schmutzwasser von der Scheibenreinigung. Kaugummis und Öl haften hartnäckig auf dem Boden. Der Herbstwind weht feuchtes Laub herein und im Winter lassen die Fahrzeugreifen Schnee und Splitt auf dem Tankfeld zurück. Und gerade an Autobahnen und Bundesstraßen wirbeln vorbeifahrende Lkws große Mengen losen Schmutzes vom Straßenrand auf, der sich auf der Tankstellenfläche wieder absetzt.