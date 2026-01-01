Tankfeld reinigen | Kärcher

Die nächste Leistungsstufe ist die Kehrsaugmaschine. Die Geräte erreichen eine Kehrleistung von bis zu 4.725 Quadratmetern in der Stunde. Während des Kehrvorgangs wirbelt die Kehrsaugmaschine den Schmutz durch eine Kehrwalze auf, saugt ihn mithilfe einer Saugturbine (Gebläse) auf und scheidet ihn in einem Filtersystem ab.

Kehrsaugmaschinen verfügen über einen Fahrantrieb. Sie sind etwas breiter als Kehrmaschinen, aber genauso ergonomisch und können (mit der richtigen Ausstattung) ebenso die engen Kurven und Ecken auf dem Tankfeld reinigen. Da sie wie die Kehrmaschinen geschoben werden, nennt man sie auch „Nachläufermaschinen“.

Die Anschaffung lohnt sich ab einer Fläche von 300 Quadratmetern. In einer Stunde reinigt eine Nachläufermaschine 3.375 bis 4.700 Quadratmeter. Damit lässt sich nicht nur rasch das Tankfeld reinigen. Die Geräte sind geeignet für die Flächenreinigung im gesamten Außenbereich: Ein- und Ausfahrt, Parkplätze oder die Flächen rund um die Luft- und Wasserdepots sowie um die Waschanlage.