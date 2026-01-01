Gepflegte Bodenbeläge tragen maßgeblich zum Erscheinungsbild des Autohauses und damit zum gesamten Kauferlebnis bei. Auf Hochglanz polierte Böden spiegeln die hohe Wertigkeit der Fahrzeuge wider. Deshalb sollten sie wöchentlich, teilweise sogar täglich gereinigt werden. Je nach Bodenbelag sind unterschiedliche Reinigungsmethoden erforderlich.

In den Ausstellungsräumen trifft man häufig auf hochwertige Böden aus Naturstein, die die ansprechende Präsentation der Fahrzeuge zusätzlich unterstützen. Aber auch Feinsteinzeugfliesen halten dank ihrer großen Bandbreite an Farben und Mustern häufig Einzug in die Verkaufsräume. In den Büros ist in der Regel Teppichboden verlegt. Für die richtige Reinigung und Pflege der unterschiedlichen Bodenbeläge im Autohaus gilt es, die korrekte Methode zu wählen, um das Erscheinungsbild und den Werterhalt über viele Jahre zu sichern.