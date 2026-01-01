Sauberkeit fördert Vertrauen und Kundenbindung
Im Autohaus trägt Sauberkeit einen wesentlichen Teil zu einer positiven Atmosphäre bei, die für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch unerlässlich ist. Der Kunde soll sich wohlfühlen – dazu gehört nicht nur ein repräsentativer, professioneller Markenauftritt und kompetentes Verkaufspersonal, sondern auch ein gepflegtes Umfeld, das für das „Gesamterlebnis Autokauf" unverzichtbar ist und den Kunden begeistern soll. Auf Hochglanz polierte Böden spiegeln die hohe Wertigkeit der Fahrzeuge wider, saubere Oberflächen am Empfangstresen oder an Tischen laden zu einem ausführlichen Beratungsgespräch ein. So schafft Sauberkeit Vertrauen und Zufriedenheit und fördert letztendlich auch die Kundenbindung.