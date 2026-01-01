Lagerreinigung | Kärcher

Größe der Lagerfläche berechnenvon der theoretischen Flächenleistung der Maschine müssen in der Regel 30 bis 50% abgezogen werden = praktische FlächenleistungDifferenz entsteht etwa durch Kurvenfahrten, Unterbrechungszeiten
theoretische Flächenleistung = gefahrene Meter × Arbeitsbreite beim Geradeausfahren pro Stunde Kehr(saug)maschine:für kleine Lagerflächen: handgeschobene oder handgeführte Modelle (bis ca. 5.000 m2)für große Lager: Aufsitzgeräte (ab 5.000 m2)sehr enge Flächen: TrockensaugerScheuersaugmaschine:für kleine Lagerflächen: Kompakt- oder Nachlaufmodelle-für große Lager: Aufsitz-Scheuersaugmaschinen
Schmutzart und Bodenbelag im Lager bestimmen die Wahl der Kehrwalze/des Bürstenkopfsrutschhemmend, robust
Kehr(saug)maschine:Wahl zwischen unterschiedlichen KehrwalzenStandard (vielseitige Untergründe)hart (raue Untergründe)weich (glatte Böden)Scheuersaugmaschine:Wahl zwischen Walzen- und ScheibentechnikWalzen: bei groben, strukturierten Böden, bei gewünschter VorkehrfunktionScheiben: bei glatten Böden
Lagermaterial und Beschaffenheit des Gebäudesin Lagern sind aus Brandschutzgründen meist batteriebetriebene Modelle zu bevorzugen
BatterieFlüssiggasVerbrennungsmotor Verbrennungsmotoren nur bei gut durchlüfteten Räumen
Überstellungen, enge Stellen, Sackgassen prüfen
Wendekreis der Maschine beachten
Personalkosten im Vergleich zur Zeitersparnis durch maschinelle Reinigung
AnschaffungskostenUnterhaltskosten
individuelle Konfiguration nach den Bedürfnissen der Arbeitsumgebung
zahlreiche Zubehöre und Extras erhältlichBeispiele Scheuersaugmaschinen: Seitenbesen, Spezialbereifung, Schutzdach, SchnellladegerätBeispiele Kehr(saug)maschinen: Schutzdach, Arbeitslicht, pannensichere Bereifung