Hoher Stellenwert von Sauberkeit und Ordnung
Sauberkeit und Ordnung haben in einer Werkstatt gleich auf mehreren Ebenen einen sehr hohen Stellenwert. Einerseits wirken sie sich auf den positiven Gesamteindruck des Betriebs aus und vermitteln dem Kunden das sichere Gefühl, dass sein Fahrzeug in professionellen Händen ist und sorgsam damit umgegangen wird.
Andererseits ist ein sauberes und aufgeräumtes Umfeld ein wichtiger Baustein, um Arbeitsabläufe effizient und sicher zu gestalten. Muss jeder Arbeitsschritt unterbrochen werden, um zunächst nach dem passenden Werkzeug zu suchen, oder behindert Schmutz den nächsten Handgriff, dauern die einfachsten Tätigkeiten in Summe viel länger als nötig und mindern die Produktivität.