Trockeneisstrahlen in Kfz-Werkstätten | Kärcher

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Trockeneisstrahlen ist ein effektives Partikelstrahlverfahren, um hartnäckige Schmutzbeläge von unterschiedlichen Trägermaterialien zu entfernen. Vor allem auf komplexen und empfindlichen Oberflächen hat sich die Trockeneisreinigung auch in Kfz-Werkstätten oder Aufbereitungsbetrieben bewährt – von der Polsterreinigung im Auto über die Reinigung von Motorräumen bis hin zu restauratorischen Arbeiten an Oldtimern. Der Vorteil dieser Technik liegt vor allem in der rückstandslosen Reinigung: kein Abwasser, keine Chemie und keine Strahlmittelreste.
Die Reinigung von verschmutzten Autoteilen, Werkzeugen oder Maschinen ist meist schwierig und oftmals mit viel Schmutz verbunden. Denn nach Verfahren wie etwa dem Sandstrahlen bleiben zum Beispiel Strahlmittel wie Sand oder Glasgranulat zurück. Was dann häufig folgt, ist das Putzen nach dem Reinigen.
Aus diesem Grund bietet Trockeneis für Kfz-Werkstätten und -Aufbereiter einige Vorteile: Trockeneisstrahlen kann vor allem dort bedenkenlos eingesetzt werden, wo Wasser tabu ist. Vor allem an der sensiblen Fahrzeugelektronik oder bei Karosseriearbeiten an wertvollen Oldtimern. Mögliche Schäden an der empfindlichen Elektronik durch die Reinigung mit Wasser werden vermieden, Teile vor aggressiven Chemikalien oder mechanischen Werkzeugen geschützt und hartnäckige Verkrustungen rückstandsfrei entfernt.
Auch bei Aufgaben, die bisher unmöglich oder nur mit hohem Zeitaufwand zu bewältigen waren, schafft Trockeneisreinigen Abhilfe. Neben der Entfernung von Kaugummiresten oder Fettflecken können auch Armaturenbretter und Motorinnenräume makellos gereinigt werden.
Trockeneisstrahlen findet in unterschiedlichen Bereichen Anwendung. Mithilfe von Trockeneisstrahlgeräten werden Lacke, Öle, Fette, Teer, Bitumen, Tinte, Harz, Klebstoffe, Wachs, Silikon- und Gummirückstände, Kaugummi und verschiedenste Schmutzbeläge von unterschiedlichen Trägermaterialien entfernt. Auch Einsätze an lackierten Oberflächen sind möglich, um Altlacke Schicht für Schicht abzutragen. Auch an Fahrzeugen gibt es diverse Anwendungsbereiche.
Motor, Fahrwerk, Felgen, Dichtflächen, Gewinde, Werkzeuge, Hebebühnen
Schläuche, Griffe, Dichtungen, Auspuffhalter
Textilien und Kunststoffe im und am Fahrzeug: Sitze, Fußmatten, Dachhimmel, Armlehnen, Lüftungsschlitze, Armaturenbretter, Pedale
Das Trockeneisstrahlen ist ein Partikelstrahlverfahren, bei dem CO2-Granulat als Strahlmittel verwendet wird. Im Gegensatz zu den meisten anderen Strahlmedien, die ihren festen Aggregatzustand während des gesamten Arbeitsprozesses nicht ändern, sublimiert das gefrorene CO2 sofort nach dem Aufprall auf die Oberfläche in CO2-Gas. Daher verbleiben keinerlei Strahlmittelrückstände. Das eröffnet ein breites Anwendungsspektrum für diese Technik.
Die verwendeten Trockeneispellets müssen frisch sein, da sonst die Reinigungsleistung geringer wird und die Pellets zu Gas sublimieren. Selbst in geeigneten Kühlboxen sind sie nur wenige Tage lagerbar.
Bislang werden Trockeneispellets in großen Hydraulikpressen, sogenannten Pelletizern, hergestellt und auf Bestellung geliefert. Dies ist meist umständlich und speziell bei kleineren Mengen teuer. Aus diesem Grund wird häufig auf Trockeneisstrahlen als Reinigungstechnik verzichtet, obwohl es sehr effizientes Arbeiten ermöglicht.
Es gibt jedoch bereits ein Gerät für den Einsatz in Werkstätten am Markt, das selbst Trockeneis erzeugt – und zwar genau dann, wenn die Reinigung erfolgt, und nur in der benötigten Menge. An Logistik werden lediglich zwei Dinge benötigt: flüssiges CO2 als Ausgangsmaterial, das verlustfrei in Flaschen eingelagert werden kann, sowie ein Druckluftnetz oder ein kompakter Kompressor.
1. Die Trockeneispellets – also festes CO2 mit einer Temperatur von −79 °C – prallen mit einer hohen Geschwindigkeit von 150 m/s auf die Oberfläche auf. Vergleichbar mit allen anderen Strahlverfahren geben die beschleunig-ten Partikel ihre kinetische Energie beim Aufprall ab. Ihre Mohs'sche Härte entspricht in etwa der von Gips.
2. Wenn die −79 °C kalten, mikrofeinen Eispellets auf die Verschmutzung bzw. auf die zu entfernende Schicht treffen, bewirken die Temperaturdiffe-renz/abrupte Abkühlung und die kinetische Energie, dass der Schmutz brüchig und spröde wird, aufbricht und sich so später leicht entfernen lässt.
3. Sublimation: Nachfolgende Partikel dringen in die Risse von Schmutz-krusten und Farbaufträgen ein und sublimieren dort vom festen Aggre-gatzustand in den gasförmigen. Dies ist mit einer 400-fachen Volumenver-größerung verbunden, der Schmutz wird im mikroskopischen Bereich ab-gesprengt.
Da Trockeneisstrahlgeräte ohne Chemie arbeiten, müssen keine Abwässer entsorgt werden; es verbleiben auch keine Strahlmittelrückstände. Speziell empfindliche Oberflächen werden schonend und mit geringem Aufwand gereinigt.
Der Schalldruck eines Trockeneisstrahlgeräts ist nicht unerheblich, er variiert in Abhängigkeit von zahlreichen Betriebsparametern zwischen 75 und 125 dB(A). Der Bediener muss daher einen Gehörschutz tragen. Beim Berühren von Trockeneis kann dies aufgrund seiner extremen Kälte zu Hautverletzungen führen. Zur Sicherheit des Anwenders muss daher seine Ausrüstung außerdem aus Overall, Schutzbrille oder Helm mit Sichtschutz und Handschuhen bestehen. Die MAK (maximale Arbeitsplatzkonzentration) für CO2 ist auf 0,5 Volumenprozent beschränkt, was im Freien oder in einer Fabrikhalle zu keinen Problemen führt. In geschlossenen Räumen oder Strahlkabinen muss jedoch eine Belüftungsanlage mit CO2-Melder vorgesehen oder ein Atemschutz getragen werden.