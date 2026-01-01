Trockeneisstrahlen in Kfz-Werkstätten | Kärcher

Die Reinigung von verschmutzten Autoteilen, Werkzeugen oder Maschinen ist meist schwierig und oftmals mit viel Schmutz verbunden. Denn nach Verfahren wie etwa dem Sandstrahlen bleiben zum Beispiel Strahlmittel wie Sand oder Glasgranulat zurück. Was dann häufig folgt, ist das Putzen nach dem Reinigen.

Aus diesem Grund bietet Trockeneis für Kfz-Werkstätten und -Aufbereiter einige Vorteile: Trockeneisstrahlen kann vor allem dort bedenkenlos eingesetzt werden, wo Wasser tabu ist. Vor allem an der sensiblen Fahrzeugelektronik oder bei Karosseriearbeiten an wertvollen Oldtimern. Mögliche Schäden an der empfindlichen Elektronik durch die Reinigung mit Wasser werden vermieden, Teile vor aggressiven Chemikalien oder mechanischen Werkzeugen geschützt und hartnäckige Verkrustungen rückstandsfrei entfernt.

Auch bei Aufgaben, die bisher unmöglich oder nur mit hohem Zeitaufwand zu bewältigen waren, schafft Trockeneisreinigen Abhilfe. Neben der Entfernung von Kaugummiresten oder Fettflecken können auch Armaturenbretter und Motorinnenräume makellos gereinigt werden.