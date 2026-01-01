Keramikfliesen reinigen | Kärcher

Wissen, womit man es zu tun hat: kleine Materialkunde Keramik
Wände und Fußböden sind mit vielen unterschiedlichen Optiken und Materialien ausgestattet. Es gibt Naturstein, wie Marmor oder Granit, und zementgebundenen Kunstwerkstein, wie Terrazzo oder Agglo-Marmor. Im Bereich der keramischen Fliesen wird zwischen 5 Belagsarten unterschieden:
- Terrakotta: rot und warm in der Färbung, grob von der Struktur her, eher rustikales Aussehen
- Klinker: rote oder gelbe Färbung, beliebt für Werkstattböden oder Außenwände; glasiert oder unglasiert
- Feinsteinzeug: meist durchgefärbt, bedruckt oder poliert, mikroporöse Oberfläche
- Steingut: eher weich, weniger mechanisch belastbar, für Wände geeignet, glasiert
- Steinzeug: glasiert oder unglasiert; unglasierte Variante mit rauer Oberfläche wird oft in Küchen mit Verdrängungsraum verlegt (Legosteinstruktur), um Rutschgefahr zu minimieren