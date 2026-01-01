Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.161-419.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
750
Arbeitsbreite Saugen (mm)
950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
110 110
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
4500
Flächenleistung praktisch (m²/h)
3150
Batterie (V / Ah)
24 / 170
Batterielaufzeit (h)
2.5
Batterieladezeit (h)
7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Steigfähigkeit (%)
10
Bürstendrehzahl (U/min)
1200
Bürstenanpressdruck (kg)
75
Gangwendebreite (mm)
1750
Wasserverbrauch (l/min)
5.7
Schalldruckpegel (dB(A))
59
Aufnahmeleistung (W)
2350
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
650
Software Updates verfügbar bis
2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg)
373
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1695 x 975 x 1315
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete