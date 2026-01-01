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    Professional Reinigungs- und Pflegemittel | Kärcher

    Professional Reinigungs- und Pflegemittel

    Nachhaltige Reinigung

    10 Gründe für Kärcher Reinigungsmittel.

    Wenn ein guter Grund den Ausschlag für eine Entscheidung geben kann, dann sind 10 gute Gründe nichts anderes
    als die Gewissheit, die richtige Entscheidung zu treffen.

    • Hoch effiziente und wirtschaftliche Produktformulierungen Für Kärcher Reinigungsmittel werden hochwertige Rohstoffe verwendet. Dadurch ist es möglich, die Produkte in sehr geringen und Kosten sparenden Dosierungen zu verwenden.
    • Patentierte, abscheidefreundliche Rezepturen (ASF) Viele Kärcher Produkte verfügen über eine abscheidefreundliche Rezeptur, die im Ölabscheider zu einer schnellen Trennung der wässrigen und öligen Phase führt und damit die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen unterstützt.
    • Materialverträgliche Rezepturen mit Korrosionsschutz- Komponenten und weiteren speziellen Zusatzstoffen Kärcher Reinigungsmittel werden speziell auf die Verwendung in Kärcher Geräten abgestimmt. Durch diese Abstimmung wird beste Schmutzentfernung gleichzeitig bei schonendem Umgang mit dem Gerät gewährleistet. Viele Reinigungsmittel enthalten zudem spezielle Inhaltsstoffe zur Pflege und zum Schutz des Gerätes.
    • Hochdruck- und temperaturstabil bis 150 °C Kärcher Hochdruck-Reinigungsmittel sind speziell auf die Anforderungen zur Verwendung in Hochdruckreinigern abgestimmt.
    • Ständige Weiterentwicklung durch Kärcher Entwicklungsabteilung Kärcher Reinigungsmittel werden ständig weiterentwickelt, um verbesserte Reinigungsleistung, kürzere Einwirkzeiten oder noch umweltverträglichere Rezepturen zu erzielen.
    • Verantwortung für Umwelt, Mensch und Maschine
      Kärcher vermeidet konsequent den Einsatz von unnötigen Lösemitteln, Schwermetallen und anderen umwelt- und gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen. Für bestmöglichen Schutz von Bediener, Maschine und Umwelt.
    • Umweltschonend durch reduzierte Verpackung
      Kärcher Reinigungsmittel sind Hochkonzentrate und benötigen daher weniger Verpackungsmaterial. Hierdurch werden natürlich Ressourcen eingespart und die Entsorgung des Verpackungsmaterials erleichtert.
    • Entwickelt für höchste Ansprüche
      Viele Kärcher Reinigungsmittel sind lebensmittelzugelassen und können bei sachgemäßer Anwendung für alle Bereiche der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden. 
    • Beste Wirkung mit frischem Duft
      Gegen unangenehme Gerüche enthalten viele Kärcher Reinigungsmittel Duftstoffe wie zum Beispiel Zitrusöl, und vermitteln eine Atmosphäre von Reinheit und Frische.
    • Das komplette System aus einer Hand
      Im Kärcher System steckt gebündelte Kompetenz, von der Anwender profitieren: ein Hersteller für Geräte, Reinigungsmittel und Zubehör. Ein Ansprechpartner für alle Fragen. 

    Gleich Kontakt aufnehmen

    Wenn Sie sich für unsere innovativen Lösungen interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.

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    Bereits myKärcher business Kunde?

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    Unsere nachhaltige Produktserie eco!perform

    Das Kärcher Produktprogramm eco!perform unterstützt Sie bei der 360-Grad-Reininung Ihrer Räumlichkeiten: Von Sanitär über Oberflächen und Glas bis hin zum Boden haben wir das richtige Reinigungs- und Pflegemittel im Sortiment. 

    Alle eco!perform-Produkte sind mit Österreichischen Umweltzeichen und mit dem EU Ecolabel, dem offiziellen Umweltzeichen der Europäischen Union ausgezeichnet. Darüber hinaus sind wir Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative AISE.

    Systemchemie

    Reinigungsprofis wissen, worauf es bei der Reinigung wirklich ankommt: auf Wirksamkeit und Pflege bei gleichzeitiger Schonung von Mensch, Maschine und Umwelt. Und natürlich auf die Sicherheit der Anwender.

    RM 69: Mit neuer Rezeptur.

    FloorPro Industriereiniger RM 69: die neue industrielle Reinigungslösung für hartnäckige Bodenverschmutzungen.

    Die Reinigung und Pflege von Böden im industriellen Umfeld stellt besonders hohe Anforderungen an das verwendete Reinigungsmittel. Öle, Fette, Ruß und Eiweiße sind dabei typische Verschmutzungen, die unser FloorPro Industriereiniger RM 69 zuverlässig und effizient beseitigt.

    3 gute Gründe für FloorPro Industriereiniger RM 69

    Weshalb Sie bei der Unterhalts- und Zwischenreinigung jetzt von besten Reinigungsergebnissen profitieren, dabei Geld und Zeit sparen und auf Nummer sicher gehen.

    50 % mehr Flächenleistung

    Beste Reinigungseigenschaften sorgen für eine bis zu 50 Prozent höhere Flächenleistung im Vergleich zu marktüblichen Industriereinigern.

    30 % Zeitersparnis

    Durch die schaumarme Rezeptur wird bei der maschinellen Reinigung der Brauchwassertank deutlich effizienter genutzt und die Reinigungszeit verkürzt.

    Kennzeichnungsfrei

    Die kennzeichnungsfreie Rezeptur bietet maximale Sicherheit. Bei der Verwendung sind keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich.