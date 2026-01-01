Professional Reinigungs- und Pflegemittel

10 Gründe für Kärcher Reinigungsmittel.
Wenn ein guter Grund den Ausschlag für eine Entscheidung geben kann, dann sind 10 gute Gründe nichts anderes
als die Gewissheit, die richtige Entscheidung zu treffen.
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Das Kärcher Produktprogramm eco!perform unterstützt Sie bei der 360-Grad-Reininung Ihrer Räumlichkeiten: Von Sanitär über Oberflächen und Glas bis hin zum Boden haben wir das richtige Reinigungs- und Pflegemittel im Sortiment.
Alle eco!perform-Produkte sind mit Österreichischen Umweltzeichen und mit dem EU Ecolabel, dem offiziellen Umweltzeichen der Europäischen Union ausgezeichnet. Darüber hinaus sind wir Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative AISE.
Reinigungsprofis wissen, worauf es bei der Reinigung wirklich ankommt: auf Wirksamkeit und Pflege bei gleichzeitiger Schonung von Mensch, Maschine und Umwelt. Und natürlich auf die Sicherheit der Anwender.
FloorPro Industriereiniger RM 69: die neue industrielle Reinigungslösung für hartnäckige Bodenverschmutzungen.
Die Reinigung und Pflege von Böden im industriellen Umfeld stellt besonders hohe Anforderungen an das verwendete Reinigungsmittel. Öle, Fette, Ruß und Eiweiße sind dabei typische Verschmutzungen, die unser FloorPro Industriereiniger RM 69 zuverlässig und effizient beseitigt.
Weshalb Sie bei der Unterhalts- und Zwischenreinigung jetzt von besten Reinigungsergebnissen profitieren, dabei Geld und Zeit sparen und auf Nummer sicher gehen.
Beste Reinigungseigenschaften sorgen für eine bis zu 50 Prozent höhere Flächenleistung im Vergleich zu marktüblichen Industriereinigern.
Durch die schaumarme Rezeptur wird bei der maschinellen Reinigung der Brauchwassertank deutlich effizienter genutzt und die Reinigungszeit verkürzt.
Die kennzeichnungsfreie Rezeptur bietet maximale Sicherheit. Bei der Verwendung sind keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich.