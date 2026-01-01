Professional Reinigungs- und Pflegemittel

Das Kärcher Produktprogramm eco!perform unterstützt Sie bei der 360-Grad-Reininung Ihrer Räumlichkeiten: Von Sanitär über Oberflächen und Glas bis hin zum Boden haben wir das richtige Reinigungs- und Pflegemittel im Sortiment.

Alle eco!perform-Produkte sind mit Österreichischen Umweltzeichen und mit dem EU Ecolabel, dem offiziellen Umweltzeichen der Europäischen Union ausgezeichnet. Darüber hinaus sind wir Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative AISE.