Product finder (EN) | Kärcher

Professional Hochdruckreiniger
Harte Arbeit leicht gemacht: Unsere Professional Hochdruckreiniger erledigen vielfältige Aufgaben schnell und effizient. Hier finden Sie alle Kalt- und Heißwassergeräte sowie Reinigungsmittel.
Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät. Mit unserem Product Finder finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
Harte Arbeit leicht gemacht: Unsere Professional Hochdruckreiniger erledigen vielfältige Aufgaben schnell und effizient. Hier finden Sie alle Kalt- und Heißwassergeräte sowie Reinigungsmittel.
Ob nass oder trocken, grob oder fein: Unsere Professional Nass-/Trockensauger sind jedem Schmutz gewachsen und machen sich in vielen Branchen unentbehrlich – Spezialanwendungen inklusive.
Ob Trockensauger, Teppichbürstsauger, Akkusauger oder Elektrobesen: Unsere Professional bietet für jeden Einsatzbereich leistungsstarke und anwenderfreundliche Lösungen.
Ergonomisch und staubarm reinigen: Unsere Professional Kehr- und Kehrsaugmaschinen bringen Sauberkeit bis in die letzte Ecke – ob outdoor oder indoor, ob handgeführt oder mit Fahrantrieb.
Ein System, das den Unterschied macht: Wir bietet Industrielle Absaugtechnik in allen Varianten – vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlage.