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    Product finder (EN) | Kärcher

    Product Finder für Kärcher Professional Geräte

    Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät. Mit unserem Product Finder finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

    High-pressure cleaners

    Professional Hochdruckreiniger

    Harte Arbeit leicht gemacht: Unsere Professional Hochdruckreiniger erledigen vielfältige Aufgaben schnell und effizient. Hier finden Sie alle Kalt- und Heißwassergeräte sowie Reinigungsmittel.

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    Wet and dry vacuum cleaners for the automotive sector

    Professional Nass-/Trockensauger

    Ob nass oder trocken, grob oder fein: Unsere Professional Nass-/Trockensauger sind jedem Schmutz gewachsen und machen sich in vielen Branchen unentbehrlich – Spezialanwendungen inklusive.

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    dry vacuum cleaners

    Professional Trockensauger

    Ob Trockensauger, Teppichbürstsauger, Akkusauger oder Elektrobesen: Unsere Professional bietet für jeden Einsatzbereich leistungsstarke und anwenderfreundliche Lösungen.

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    Industrial sweepers

    Professional Kehr- und Kehrsaugmaschinen

    Ergonomisch und staubarm reinigen: Unsere Professional Kehr- und Kehrsaugmaschinen bringen Sauberkeit bis in die letzte Ecke – ob outdoor oder indoor, ob handgeführt oder mit Fahrantrieb.

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    Professional industrial vacuuming/dedusting solutions

    Professional Industrielle Absaugtechnik

    Ein System, das den Unterschied macht: Wir bietet Industrielle Absaugtechnik in allen Varianten – vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlage.

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