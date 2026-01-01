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    Hygiene in der Lebensmittelproduktion | Kärcher

    Lebensmittelproduktion: Hygiene und Reinigung

    In lebensmittelverarbeitenden Betrieben haben eine effiziente Reinigung und Desinfektion oberste Priorität. Denn eine reine Arbeitsumgebung dient der Qualitätssicherung der entstehenden Lebensmittel, schützt die Gesundheit der Endverbraucher und sichert den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Ein gut durchdachtes Reinigungskonzept ist daher entscheidend.

    Reinigung in der Lebensmittelproduktion

    Lebensmittelproduktion: Hygienische Reinheit ohne Kompromisse

    In Verarbeitung und Verkauf von Lebensmitteln gelten strenge Sauberkeits- und Hygienestandards. Neben der Sicherheit für den Verbraucher bringt eine fachgerechte, effiziente Reinigung einen positiven Gesamteindruck mit sich und dient dem Werterhalt sowie der Sicherheit im Betrieb. Die richtige Ausrüstung und das erforderliche Anwendungswissen helfen, sämtliche Aufgaben schnell und gründlich zu erledigen – sodass sie nicht zum Zeiträuber werden. 

    Hygiene in der Lebensmittelproduktion: Besondere Bedingungen erfordern besondere Maßnahmen

    Um hygienisch einwandfreie Lebensmittel zu erzeugen, müssen Arbeitsbereiche, Lager- und Kühlräume sorgfältig sauber gehalten werden. Insbesondere bei den niedrigen Temperaturen in Kühlhäusern ist ein professionelles und systematisches Vorgehen, das den gegebenen Materialien und den geltenden Hygieneanforderungen in der Lebensmittelproduktion Rechnung trägt, von sehr großer Bedeutung. Denn nicht selten werden in Kühlhäusern Produkte oder Rohstoffe aufbewahrt, die keine Fehler verzeihen und die, wenn sie sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden, Produktionsabläufe beeinflussen oder für einen Vertrauensverlust beim Abnehmer sorgen können. 

    Auch in Metzgereien und kleinen Schlachtbetrieben wie auf Bauernhöfen müssen Verunreinigungen wie Blut, Proteine und Fette sowie grobe Fleischabfälle effizient beseitigt werden, sodass Keime keine Chance auf Ausbreitung haben. Wichtig ist dabei die Desinfektion, um pathogene Mikroorganismen vollständig zu beseitigen oder auf ein solches Minimum zu reduzieren, dass die verbleibende Menge nicht gesundheitsgefährdend ist. 

    In Bäckerei und Backstube gilt es darüber hinaus, durch geeignete Reinigungsmaßnahmen Hygiene und einen angenehmen Eindruck für den Kunden sicherzustellen. Zu den grundlegenden Hygienemaßnahmen zählen daher Temperaturkontrollen, Personalhygiene sowie die detaillierte Erstellung und Umsetzung von Reinigungs- und Hygieneplänen. Eine umsichtige und planvolle Reinigung ist eine Investition in Qualität – und damit eine Investition, die sich immer lohnt.

    Reinigungsaufgaben in der Lebensmittelproduktion

    Kühlhaus reinigen

    Kühlhaus reinigen

    Reinigung in der Fleischerei

    Reinigung in der Fleischerei

    Bäckerei reinigen

    Bäckerei reinigen

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