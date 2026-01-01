Reinigung im Einzelhandel

In kleineren Einzelhandelsgeschäften, aber auch bei einigen Ketten werden die Reinigungsarbeiten im Geschäft häufig von eigenem Personal erledigt. Umso wichtiger ist es, dass Reinigungsabläufe gut verständlich erklärt werden und Ausrüstung zur Verfügung steht, die das Arbeiten ergonomisch und einfach in der Anwendung macht. So sind beispielsweise vorkonditionierte Wischbezüge zur Bodenreinigung in Umkleidekabinen deutlich einfacher in der Handhabung als ein schwerer, mit Wasser gefüllter Eimer. Sehr leichte Rucksacksauger mit Akku machen die Entfernung loser Verschmutzungen zum Kinderspiel, und kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschinen reinigen Eingangsbereiche schnell und gründlich. Die Investition in das passende Equipment lohnt sich sehr schnell, da Mitarbeitende deutlich weniger Zeit investieren müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.