Reinigung im Einzelhandel

Wohlfühlatmosphäre und Sicherheit für Kunden
Die Erwartungen von Kunden an Sauberkeit und Hygiene sind gestiegen. Ein gepflegtes Umfeld sorgt nicht mehr nur dafür, dass Menschen an einem Ort gerne verweilen, sondern auch dafür, dass sie sich sicher fühlen. Der Gesamtzustand eines Geschäfts, egal ob Lebensmittel, Kleidung oder Unterhaltungselektronik, wird ebenso beurteilt wie das einzelne Regal, in dem Produkte präsentiert werden. Damit die Sauberkeit den hohen Erwartungen entspricht, müssen Reinigungsprozesse und -methoden passend zum Objekt festgelegt werden. Wird effizient gearbeitet und die Verbreitung von Schmutz verhindert, lässt sich das gewünschte Ergebnis trotz Kostendruck und Fachkräftemangel erreichen.