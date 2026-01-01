Schweinehaltung: Lösungen für einwandfreie Hygiene | Kärcher

Die regelmäßige Reinigung und Desinfektion des Schweinestalls verringert den Keimdruck und beugt somit Krankheiten im Stall vor. Gleichzeitig ist gründliche Hygiene in der Schweinehaltung ein wichtiger Baustein der Prävention gegen Tierseuchen wie etwa der Afrikanischen Schweinepest, die ausschließlich Wild- und Hausschweine betrifft und für die Tiere tödlich ist.

Auch die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die bei einem Ausbruch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen mit sich bringt. Damit es gar nicht erst so weit kommt, müssen Ställe und alle Geräte und Maschinen, mit denen die Tiere in Berührung kommen, fachgerecht gereinigt und desinfiziert werden.

Ebenso sollte beim Transport von Schweinen auf Hygiene geachtet werden. Denn nur Sauberkeit über alle Etappen hinweg stellt sicher, dass die Übertragung von Krankheitserregern von Tier zu Tier oder zum Menschen verhindert wird. Dabei unterstützen professionelle Reinigungsgeräte und -routinen, mit denen hohe Sauberkeitsstandards eingehalten werden können und die Wahrscheinlichkeit eines Seuchenausbruchs gesenkt werden kann.