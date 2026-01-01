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    Schweinehaltung: Lösungen für einwandfreie Hygiene | Kärcher

    Schweinehaltung: Das gilt es bei der Hygiene zu beachten

    Für eine tiergerechte und wirtschaftliche Ferkel- und Schweinehaltung ist ein hoher Hygienestandard unentbehrlich. Das richtige Vorgehen bei der Desinfektion und Reinigung in der Schweinehaltung sowie die passenden Reinigungsgeräte helfen bei der Vorbeugung von Krankheiten und tragen entscheidend zur Biosicherheit bei.

    Reinigung in der Schweinehaltung

    Schweinezucht: Schutz vor Krankheiten

    Die regelmäßige Reinigung und Desinfektion des Schweinestalls verringert den Keimdruck und beugt somit Krankheiten im Stall vor. Gleichzeitig ist gründliche Hygiene in der Schweinehaltung ein wichtiger Baustein der Prävention gegen Tierseuchen wie etwa der Afrikanischen Schweinepest, die ausschließlich Wild- und Hausschweine betrifft und für die Tiere tödlich ist.

    Auch die Maul- und Klauenseuche ist eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die bei einem Ausbruch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen mit sich bringt. Damit es gar nicht erst so weit kommt, müssen Ställe und alle Geräte und Maschinen, mit denen die Tiere in Berührung kommen, fachgerecht gereinigt und desinfiziert werden.

    Ebenso sollte beim Transport von Schweinen auf Hygiene geachtet werden. Denn nur Sauberkeit über alle Etappen hinweg stellt sicher, dass die Übertragung von Krankheitserregern von Tier zu Tier oder zum Menschen verhindert wird. Dabei unterstützen professionelle Reinigungsgeräte und -routinen, mit denen hohe Sauberkeitsstandards eingehalten werden können und die Wahrscheinlichkeit eines Seuchenausbruchs gesenkt werden kann.

    Schweinezucht: Wirtschaftliche Haltung

    Die Vorbeugung von Krankheiten trägt auch zum wirtschaftlichen Erfolg der Schweinehaltung bei. Durch einen geringeren Medikamenteneinsatz sinken beispielsweise die Tierarztkosten – und damit steigt der Deckungsbeitrag. Gleichzeitig sollte auch eine gründliche und regelmäßige Siloreinigung nicht aus den Augen verloren werden. Geraten nämlich Ablagerungen aus Futterresten und Schimmel in das Futter, so kommt es zu deutlichen Leistungseinbußen und Gesundheitsproblemen bei den Tieren.

    Die wirtschaftlichen Einbußen können immens werden, wenn das Hygienerisiko nicht lokalisiert und beseitigt wird. In der Schweinehaltung sorgen also eine konsequente Kontrolle und Reinigung dafür, dass solche Probleme gar nicht erst auftreten und die Tiergesundheit erhalten wird. Denn ein gesünderer Tierbestand führt insgesamt zur Verbesserung des Tierwohls und zu höheren Tageszunahmen.

    Reinigungsaufgaben in der Schweinehaltung

    Schweinestall reinigen und desinfizieren

    Schweinestall reinigen und desinfizieren

    Afrikanische Schweinepest vorbeugen

    Afrikanische Schweinepest vorbeugen

    Maul- und Klauenseuche vorbeugen

    Maul- und Klauenseuche vorbeugen

    Tier- und Viehtransporter reinigen

    Tier- und Viehtransporter reinigen

    Siloreinigung

    Siloreinigung

    Biogasanlage reinigen

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    Landwirtschaftliche Lager reinigen

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    Solar- und Photovoltaikanlagen reinigen

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    Landmaschinen und Arbeitsgeräte reinigen

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    Headerbild Digitalisierung in der Landwirtschaft

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