Darüber hinaus lassen sich durch die Reinigung von Landmaschinen und Arbeitsgeräten nach dem Einsatz am Feld Infektionsketten durchbrechen, sodass Schädlinge nicht von einem Acker zum nächsten getragen werden. Auch Viehtransporter sollten regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern. Bei speziellen Anbaugeräten wie der Feldspritze gibt es zusätzlich rechtliche Vorgaben, die zum Schutz des Grundwassers eingehalten werden müssen.