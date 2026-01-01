Handfeste Gründe für Sauberkeit
Mit Reinigungsarbeiten ist in der Landwirtschaft, speziell in der Saison, kein Geld verdient. Dennoch gibt es handfeste Gründe für eine regelmäßige Reinigung von Landmaschinen und Arbeitsgeräten.
Landmaschinen und Arbeitsgeräte stellen oft eine hohe Investition für den landwirtschaftlichen Betrieb dar. Umso wichtiger ist eine regelmäßige Reinigung, die zum Funktions- und Werterhalt von Traktor, Kreiselegge & Co. beiträgt. Damit lassen sich Kosten für Ausfälle und Reparaturen vermeiden, und die Einsatzbereitschaft der Maschinen und Anbaugeräte wird erhöht.
Mit Reinigungsarbeiten ist in der Landwirtschaft, speziell in der Saison, kein Geld verdient. Dennoch gibt es handfeste Gründe für eine regelmäßige Reinigung von Landmaschinen und Arbeitsgeräten.
Maschinen und Anbaugeräte in der Landwirtschaft sind auf Dauereinsatz ausgelegt und den Einflüssen von Witterung sowie Dreck und Staub im Arbeitsumfeld ständig ausgesetzt. Eine regelmäßige Reinigung ist erforderlich, damit durch die hartnäckigen Verschmutzungen keine Beschädigungen an den Geräten verursacht werden. Zudem lassen sich unter Schmutz verborgene Schäden frühzeitig entdecken und einfach beheben. Instandhaltungs- und Wartungskosten werden auf diese Weise deutlich reduziert.
Darüber hinaus lassen sich durch die Reinigung von Landmaschinen und Arbeitsgeräten nach dem Einsatz am Feld Infektionsketten durchbrechen, sodass Schädlinge nicht von einem Acker zum nächsten getragen werden. Auch Viehtransporter sollten regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern. Bei speziellen Anbaugeräten wie der Feldspritze gibt es zusätzlich rechtliche Vorgaben, die zum Schutz des Grundwassers eingehalten werden müssen.
Außerdem ist eine regelmäßige Innenreinigung der Kabine von Traktor oder Erntemaschine sinnvoll. Die Entfernung kleiner Schmutzpartikel verbessert die Atemluft für Mitarbeiter und vermeidet Schäden an Elektrik, Elektronik und Hydraulik. Saubere Scheiben sorgen zudem für eine höhere Arbeitsqualität und ein effizienteres Arbeiten.