Siloreinigung in der Landwirtschaft

Mit einem Hochdruckreiniger und Innenreinigungsköpfen, die durch den Flüssigkeitsstrahl angetrieben werden, kann das Silo über die Revisionsluke innen auch nass gereinigt werden, um haftende Verschmutzungen zu entfernen. Die Innenreinigungsköpfe rotieren durch das durchströmende Wasser und erreichen so jeden Bereich im Silo. Wasserdurchsatz, Druck und Drehzahl können je nach Verschmutzung angepasst werden: Bei großen oder besonders verschmutzten Behältern sollten eine langsame Drehgeschwindigkeit und ein feines Sprühbild gewählt werden, bei kleineren oder wenig verschmutzten Behältern kann mit schnellerer Umdrehung und grobem Sprühmuster gearbeitet werden.

Meist ist es für eine gründliche Siloreinigung notwendig, dass der Anwender mit PSA inklusive Atemgerät in den Behälter einsteigt. Dafür werden in der Regel Experten von Spezialfirmen beauftragt, die über eine Kletterausbildung sowie die nötige Ausrüstung verfügen. Im Anschluss an die Reinigung erfolgt eine Desinfektion.