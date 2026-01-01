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    ATEX: Reinigen in explosionsgefährdeten Zonen | Kärcher

    ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche.

    ATEX leitet sich aus dem französischen Begriff Atmosphères Explosibles ab. Dabei können die sogenannten explosionsfähigen Atmosphären in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion können die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht werden. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.

    ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

    Geprüfte Sicherheit für Mitarbeiter & Anlagen

    Grundsätzlich können explosionsfähige Atmosphären durch die Vermischung von Luft und brennbaren Stoffen, wie Gasen, Dämpfen, Nebel oder Stäuben, entstehen. Die Kombination aus dem Luft-Gemisch und einer Zündquelle kann schliesslich eine Explosion verursachen. Um dieses Risiko zu minimieren, müssen Unternehmen, in denen Explosionsgefahr besteht, die ATEX-Richtlinien einhalten.

    Die ATEX-Richtlinien gelten für alle Geräte, welche in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden und umfassen verschiedene Zoneneinteilungen. Dabei basiert die Klassifizierung der ATEX-Zonen auf zwei verschiedenen Parametern: Einerseits wird die Art des vorhanden, brennbaren Stoffes berücksichtigt; andererseits spielt die Häufigkeit bzw. Dauer, während welcher eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann, eine wichtige Rolle:

    • ATEX-Zone 0 bzw. 20: Explosionsfähige Atmosphären treten über lange Zeiträume oder häufig auf.
    • ATEX-Zone 1 bzw. 21: Explosionsfähige Atmosphären treten gelegentlich auf.
    • ATEX-Zone 2 bzw. 22: Explosionsfähige Atmosphären treten, wenn überhaupt, nur kurzzeitig auf.

    Die ATEX-Zonen 0, 1 und 2 sind für brennbare Gase, Dämpfe und Nebel. Bei brennbaren Stäuben werden hingegen die Zonenbezeichnungen 20, 21 und 22 genutzt.

    ATEX-Zonen

    Sichere Reinigung in explosionsgefährdeten Bereichen

    Gerade in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Sauberkeit ein wichtiger Faktor. Aus diesem Grund bieten wir eine grosse Bandbreite an professionellen Reinigungsgeräten, welche nach ATEX-Richtlinien ausgestattet und mit dem ATEX-Service gewartet werden können. Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Ausstattungsdetails am Beispiel einer Scheuersaugmaschine:

    Die Bürsten sind mit einem Kupferdraht versehen

    Die Bürsten sind mit einem Kupferdraht versehen, der dafür sorgt, dass sich durch die Reibung der Bürste an der Oberfläche keine statische Elektrizität aufbauen kann. Gleichzeitig wirkt der Kupferdraht auch als elektrischer Leiter und leitet so die entstehende, statische Elektrizität ab.

    Die elektrischen Komponenten sind in IP5X-Gehäuse eingebaut

    Die üblicherweise, funkenbildenden elektrischen Komponenten der Maschine sind in IP5X-Gehäuse eingebaut. Diese Gehäuse sind, wo möglich, so angebracht, dass sie von aussen nicht sichtbar sind. Grundsätzlich wird an der Elektronik selbst nichts verändert, sondern sie wird lediglich in ein Gehäuse eingesetzt.

    Die einzelnen Pole der Batterien sind zur Verhinderung von Vibrationen vergossen

    Die einzelnen Pole der Batterien sind zur Verhinderung von Vibrationen vergossen. Durch diese Massnahme kann das Gerät sicher in einer Umgebung der ATEX-Zone 22 genutzt werden.

    Erdungsstreifen

    An der Maschine sind verschiedene Komponenten miteinander verbunden. Dies soll verhindern, dass sich eine statische Elektrizität in Teilen aufbaut, die vom Maschinenchassis isoliert sind. Ausserdem ist das Chassis mit Erdungsstreifen ausgestattet, womit eine eventuell auftretende statische Elektrizität abgeleitet werden kann.

    Das Bedienpanel ist mit ein paar zusätzlichen Merkmalen ausgestattet

    Grundsätzlich ist die Bedienung eines ATEX-konformen Gerätes identisch mit einem gewöhnlichen Gerät. Das Bedienpanel ist jedoch mit ein paar zusätzlichen Merkmalen ausgestattet: einem Notstop, einem roten Lämpchen, welches bei einer zu hohen Gasdichte und Blockierung der Maschine aufleuchtet, und einem Temperaturalarm. Die Motoren sind durch einen Temperaturschalter gegen eine zu hohe Oberflächentemperatur geschützt.

    Gasdetektor

    In eine ATEX-konforme Maschine ist ebenfalls ein Gasdetektor eingebaut. Dieser Detektor kommt sowohl vor dem Reinigungsbeginn als auch während der Reinigung zum Einsatz – denn so wird das Luft-Gas-Gemisch permantent überprüft und bei einer zu hohen Gaskonzentration schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die Maschine kann in einem solchen Fall erst wieder gestartet werden, wenn sie sich in einem nicht explosionsgefährdeten Bereich befindet oder die Gaskonzentration niedriger ist.

    ATEX-zertifizierte Stecker

    Die ursprünglichen Batteriestecker werden durch ATEX-zertifizierte Stecker ersetzt. Passende Ladestecker werden ebenfalls mitgeliefert und werden direkt auf das Standard-Ladegerät montiert. Es werden grundsätzlich keine Änderungen am Ladegerät vorgenommen, da das Laden in einem explosionsgefährdeten Bereich nicht zulässig ist.

    Unser Angebot

    Verkauf und Ausstattung von ATEX-Reinigungsgeräten

    Verkauf und Ausstattung von Reinigungsgeräten

    Sie benötigen ein oder mehrere Reinigungsgeräte, welche Sie nach ATEX-Richtlinien in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen können? Da sind Sie richtig bei uns!

    Wir brauchen von Ihnen nur folgende Informationen:

    • Welche Art/Kategorie von Reinigungsgerät benötigen Sie?
    • In welcher ATEX-Zone wird das Reinigungsgerät eingesetzt?*

    Den Rest erledigen wir. Konkret heisst das, dass wir Sie, nach Ihrer Anfrage, hinsichtlich des optimalen Geräts für die Reinigungsaufgabe(n) beraten. In einem zweiten Schritt wird das Gerät dann ATEX-konform umgebaut bzw. ausgestattet.

    *Die Zonenzertifizierung erfolgt durch entsprechend spezialisierte Unternehmen.

    Kontaktieren Sie uns jetzt
    Service an ATEX-konformen Reinigungsgeräten

    Service an ATEX-konformen Reinigungsgeräten (ATEX-Service)

    Eine Reinigungsmaschine in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht nur eine Investition, sondern auch eine entscheidende Grundlage für Ihre geschäftliche Tätigkeit. Aus diesem Grund ist es von elementarer Wichtigkeit, dass auch ATEX-konforme Maschinen korrekt gewartet werden. Mit unserem ATEX-Service reduzieren Sie nicht nur das Sicherheitsrisiko, sondern verlängern auch die Lebensdauer des Gerätes.

    Fragen Sie uns an und wir finden zusammen das für Sie passende Servicepaket!

    Mögliche Reinigungsgeräte für die ATEX-Ausstattung & den ATEX-Service

    Hinweis: Es handelt sich hierbei um beispielhafte Produktgruppen. Falls Ihre gewünschte Produktgruppe nicht explizit aufgeführt wird, möchten wir Sie trotzdem bitten, uns eine Anfrage zu schicken.