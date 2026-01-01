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    Hygiene in der Rinder- und Milchviehhaltung | Kärcher

    Umfassende Hygienemaßnahmen in der Rinder- und Milchviehhaltung

    Ein wesentlicher Teil der Biosicherheit in der Milchvieh- und Rinderhaltung ist Hygiene. Dabei spielen die korrekten Reinigungsprozesse rund um die Geburt und Haltung der sensiblen Kälber im Stall, entlang der Futterversorgung sowie im Melkstand eine besondere Rolle. Erfahren Sie, worauf es ankommt und welche Reinigungstechnik jeweils am besten geeignet ist.

    Reinigung in der Milchvieh- und Rinderhaltung

    Hygiene in der Rinderhaltung: Von Biosicherheit bis Wirtschaftlichkeit

    Sauberkeit in der Milchvieh- und Rinderhaltung schützt das Wohlbefinden der Tiere und steigert die Wirtschaftlichkeit. Damit Kühe eine gute Lebensleistung erbringen können, muss das Umfeld bereits von der Geburt des Kalbs an hygienisch sauber sein. Auch im sensiblen Melkbereich des Milchviehs kommt der Hygiene eine besonders hohe Bedeutung zu, stellt dieser doch die Grenze von der Tierhaltung zum Lebensmittel dar.

    Zudem verringert die Aufrechterhaltung eines hohen Hygienegrads in Ställen die Gesundheitsrisiken und hilft, die Kosten für Medikamente zu senken. Besonders bei der Vorbeugung und Bekämpfung der hoch ansteckenden Maul- und Klauenseuche spielt Sauberkeit im Stall und auf dem Betriebsgelände eine zentrale Rolle. Professionelle Reinigungsgeräte und -routinen helfen dabei, Infektionsketten zu brechen und die Wahrscheinlichkeit eines Seuchenausbruchs zu senken.
    Bei der Reinigung sollte man sich aber nicht nur auf Stall, Kälberiglu & Co. konzentrieren – auch die Sauberkeit von Tiertransportern und Silos spielt für die Sicherstellung der Tiergesundheit eine wichtige Rolle. Nur der ganzheitliche Blick und eine konsequente Kontrolle und Hygiene aller Bereiche in der Rinder- und Milchviehhaltung verhindern Leistungseinbußen und Gesundheitsprobleme bei den Tieren.

    Reinigungsaufgaben bei der Milchvieh- und Rinderhaltung

    Stallreinigung Milch- und Rindviehhaltung

    Stallreinigung Milchvieh- und Rinderhaltung

    Melkstandreinigung

    Melkstandreinigung

    Kälberiglu mit Kärcher Hochdruckreiniger reinigen

    Kälberiglu reinigen

    Maul- und Klauenseuche vorbeugen durch Reinigung

    Maul- und Klauenseuche vorbeugen

    Tier- und Viehtransporter reinigen

    Tier- und Viehtransporter reinigen

    Siloreinigung

    Siloreinigung

    Landmaschinen und Arbeitsgeräte reinigen

    Landmaschinen und Arbeitsgeräte reinigen

    Landwirtschaftliche Lager reinigen

    Landwirtschaftliche Lager reinigen

    Biogasanlage reinigen

    Biogasanlagen reinigen

    Solar- und Photovoltaikanlagen reinigen

    Solar- und Photovoltaikanlagen reinigen

    Headerbild Digitalisierung in der Landwirtschaft

    Digitalisierte Landwirtschaft

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