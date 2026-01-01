Hygiene in der Rinder- und Milchviehhaltung | Kärcher

Sauberkeit in der Milchvieh- und Rinderhaltung schützt das Wohlbefinden der Tiere und steigert die Wirtschaftlichkeit. Damit Kühe eine gute Lebensleistung erbringen können, muss das Umfeld bereits von der Geburt des Kalbs an hygienisch sauber sein. Auch im sensiblen Melkbereich des Milchviehs kommt der Hygiene eine besonders hohe Bedeutung zu, stellt dieser doch die Grenze von der Tierhaltung zum Lebensmittel dar.

Zudem verringert die Aufrechterhaltung eines hohen Hygienegrads in Ställen die Gesundheitsrisiken und hilft, die Kosten für Medikamente zu senken. Besonders bei der Vorbeugung und Bekämpfung der hoch ansteckenden Maul- und Klauenseuche spielt Sauberkeit im Stall und auf dem Betriebsgelände eine zentrale Rolle. Professionelle Reinigungsgeräte und -routinen helfen dabei, Infektionsketten zu brechen und die Wahrscheinlichkeit eines Seuchenausbruchs zu senken.

Bei der Reinigung sollte man sich aber nicht nur auf Stall, Kälberiglu & Co. konzentrieren – auch die Sauberkeit von Tiertransportern und Silos spielt für die Sicherstellung der Tiergesundheit eine wichtige Rolle. Nur der ganzheitliche Blick und eine konsequente Kontrolle und Hygiene aller Bereiche in der Rinder- und Milchviehhaltung verhindern Leistungseinbußen und Gesundheitsprobleme bei den Tieren.