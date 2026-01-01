Reinigung in der Pferdehaltung | Kärcher

Die Reinigung und Desinfektion des gesamten Pferdehofs inklusive des Stalls stellen wichtige Aufgaben in der Pferdehaltung dar. Damit wird die Lebensgrundlage von Erregern zerstört, Krankheiten werden vorgebeugt und das allgemeine Wohlbefinden der Pferde wird gesteigert. Auch die regelmäßige Reinigung von Pferdetransportern trägt zur Gesundheit der Tiere bei. Denn Sauberkeit und Hygiene beim Transport der Pferde stellen sicher, dass die Übertragung von Krankheitserregern verhindert wird.

Krankheitserreger können auch durch das Futter zu den Tieren gelangen. Hygienisch einwandfreies Futter ist daher mehr denn je die Grundlage erfolgreicher Pferdehaltung. Sauberkeit sorgt dafür, dass die Tiergesundheit nicht durch Schadnager, andere Schädlinge sowie Schimmel oder Mykotoxine gefährdet wird. Staub und Verunreinigungen müssen also aus den Silos regelmäßig entfernt werden.