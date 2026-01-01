Geht es um die Reinigung von Monitoren oder Smartphone-/Tablet-Bildschirmen in der digitalisierten Landwirtschaft – sowohl in der Fahrerkabine als auch in Kontrollräumen auf dem Hof – so ist Vorsicht geboten, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch eignet sich gut und kann zur Zwischenreinigung verwendet werden. Hartnäckige Flecken können mit einem feuchten Mikrofasertuch entfernt werden, das mit lauwarmem Wasser eingeweicht wurde – nass darf das Tuch allerdings nicht sein, damit keine Feuchtigkeit in die Elektronik eindringen kann. Sind Flecken auch auf diese Weise nicht zu beseitigen, kann ein Reinigungsmittel unterstützen. Es sollte frei sein von Aceton, Alkohol, Benzol, Scheuermittel, Verdünner und Säure. Das Reinigungsmittel darf nicht direkt auf die Oberfläche gesprüht werden, man bringt es auf ein feuchtes Tuch auf und wischt damit den Monitor ab.