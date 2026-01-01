Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Digitalisierung in der Landwirtschaft
Im Bereich Tierhaltung gibt es inzwischen viele technische Anlagen, die den Landwirt bei seiner Arbeit unterstützen – je größer der Betrieb, desto wichtiger wird die Digitalisierung der eigenen Landwirtschaft für den Erfolg. Die Spanne reicht von der automatisierten Fütterung über Melkroboter bis zur Überwachung von Aktivität, Gesundheitszustand und Zyklus der Tiere. Per Smartphone erhält der Landwirt in Echtzeit eine Alarmmeldung, wenn die Werte nicht passen und bei einem Tier Probleme auftreten.