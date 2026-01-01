Weinbau: Richtig reinigen | Kärcher

Reinigung im Weinbau – der Schlüssel für Sortenreinheit
Mit seinen vielen verschiedenen Produktionsschritten ist der Weinbau eine der komplexesten Herausforderungen in der Landwirtschaft. Eine zentrale Rolle spielt bei jedem einzelnen Schritt die Sauberkeit, denn sie ist der Schlüssel für die Sortenreinheit nach Traube und Lage. Daher ist im Weinbau die Reinigung der Maschinen während der Saison und die Reinigung der Infrastruktur bei der Traubenernte und -verarbeitung ein wesentlicher Teil der zu verrichtenden Arbeit. Denn nur eine penible Sauberkeit und rückstandslose Reinigung verhindern Verunreinigungen der Weine und damit eine Qualitätsminderung des Endprodukts.