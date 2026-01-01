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    Weinbau: Richtig reinigen | Kärcher

    Hygiene im Weinbau

    Weintrauben sind eine besonders empfindliche Sonderkultur. Daher spielen die Pflege der Rebstöcke im Weinbau und die Schaffung guter Wachstumsbedingungen eine zentrale Rolle für eine gute Ernte. Dazu gehört auch die fachgerechte Reinigung der eingesetzten Maschinen und der Infrastruktur. Erfahren Sie, worauf es ankommt und welche Reinigungstechnik jeweils am besten geeignet ist.

    Reinigung im Weinbau

    Reinigung im Weinbau – der Schlüssel für Sortenreinheit

    Mit seinen vielen verschiedenen Produktionsschritten ist der Weinbau eine der komplexesten Herausforderungen in der Landwirtschaft. Eine zentrale Rolle spielt bei jedem einzelnen Schritt die Sauberkeit, denn sie ist der Schlüssel für die Sortenreinheit nach Traube und Lage. Daher ist im Weinbau die Reinigung der Maschinen während der Saison und die Reinigung der Infrastruktur bei der Traubenernte und -verarbeitung ein wesentlicher Teil der zu verrichtenden Arbeit. Denn nur eine penible Sauberkeit und rückstandslose Reinigung verhindern Verunreinigungen der Weine und damit eine Qualitätsminderung des Endprodukts.

    Weinbau: Hygiene auf dem Weg zum Endprodukt

    Reinigung von Tanks und Fässern

    Die Arbeit eines ganzen Jahres fahren Weinbauern im Herbst ein, weshalb die Pflege im Weinbau während des Wachstums und die fachgerechte Ernte der Sonderkulturen eine besonders hohe Bedeutung hat. Dafür gilt es, Sprüh- und Erntegeräte wie Vollernter oder bei der Handlese eingesetzte Bottiche sauber zu halten und nach Abschluss einer Lage sorgfältig zu reinigen.

    Nach dem Abbeeren wird die Weinbereitung in einer Presse und anschließend in Tanks und Fässern fortgesetzt. Ein entscheidender Schritt, bei dem es zu verhindern gilt, dass störende Keime den empfindlichen Gär- und Reifeprozess durchkreuzen. Mit den richtigen Hilfsmitteln ist die Reinigung der Behälter innerhalb weniger Minuten absolviert.

    Reinigung hat jedoch nicht nur während der Ernte und der Weinbereitung eine hohe Bedeutung. Ganzjährig fallen vielfältige Reinigungsaufgaben im Weinbau an. So gilt es, Keller und Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Weinguts regelmäßig zu reinigen. In der Flaschenabfüllung, im Lager oder in Verkaufsräumen können darüber hinaus Scheuersaugmaschinen und Nass-/Trockensauger zum Einsatz kommen. Mit den richtigen Hilfsmitteln gelingt so eine gründliche Reinigung, die zum wirtschaftlichen Erfolg des Weinguts beiträgt.

    Reinigungsaufgaben im Weinbau

    Reinigung rund um den Weinanbau

    Reinigung rund um den Weinanbau

    Reinigung im Hofladen

    Reinigung von Weinfässern und Edelstahltanks

    Landmaschinen und Arbeitsgeräte reinigen

    Landmaschinen und Arbeitsgeräte reinigen

    Verkaufsraum reinigen

    Verkaufsraum reinigen

    Solar- und Photovoltaikanlagen reinigen

    Solar- und Photovoltaikanlagen reinigen

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