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    Tierseuchen durch Reinigung vorbeugen | Kärcher

    Gefährlichen Tierseuchen durch hygienische Reinigung vorbeugen

    Kompromisslose Hygiene im landwirtschaftlichen Betrieb als wesentlicher Teil eines hohen Biosicherheitslevels ist eine unabdingbare Voraussetzung, um eigene Tierbestände effektiv vor anzeigepflichtigen Tierseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest oder der Vogelgrippe zu schützen. Professionelle Reinigungsgeräte und -routinen ermöglichen es Tierhaltern, hohe Sauberkeitsstandards einzuhalten und so die Wahrscheinlichkeit eines Seuchenausbruchs zu senken.

    Tierseuchen vorbeugen

    Folgenschwere Tierseuchen

    Tierseuchen, die meist direkt über Wildtiere oder indirekt über Transport- oder Futtermittel übertragen werden, können verheerende wirtschaftliche und gesundheitliche Folgen für Tier und Mensch haben. Der Ausbruch einer Seuche kann den Erhalt der Tierbestände gefährden, und in manchen Fällen kann die Krankheit auch auf den Menschen übertragen werden. Durch die richtige Reinigung im Betrieb können Landwirte einen wichtigen Beitrag leisten, um ihre Bestände zu schützen und einer Ausbreitung von Krankheiten vorzubeugen.

    Schwere Virusinfektionen bei Tieren wie etwa die Afrikanische Schweinepest, die ausschließlich Wild- und Hausschweine betrifft, sind für die Tiere tödlich. Auch die Geflügelpest – oder Vogelgrippe, aviäre Influenza und hochpathogene Influenzavirus-Infektion genannt – ist sehr ansteckend und nimmt meistens einen tödlichen Verlauf. Ist sie erst einmal ausgebrochen, bedeutet dies die Notschlachtung der Tiere und entsprechende wirtschaftliche Verluste für den Halter. Aufgrund der hohen Mutationsrate und des Mangels an in der Praxis anwendbaren Impfstoffen ist auch die Gefahr eines Überspringens des Virus auf Menschen stets präsent. Eine der weltweit wirtschaftlich folgenschwersten Tierseuchen ist die Maul- und Klauenseuche (MKS). Die hoch ansteckende Infektionskrankheit befällt vor allem Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen. Gefürchtet sind besonders die Folgeschäden der MKS, daher ist eine wirkungsvolle Vorbeugung für den Erhalt der Tierbestände unerlässlich. Bei all den genannten Erkrankungen handelt es sich um meldepflichtige Tierseuchen.

    Desinfektion im Stall

    Der Schlüssel zur Vorbeugung von Tierseuchen: Biosicherheit

    Ist eine Tierseuche erst einmal ausgebrochen, sind die Folgen schwerwiegend. Daher müssen Tierhalter im Kampf gegen die Krankheiten auf Vorbeugung setzen. Der Schlüssel dazu ist die Biosicherheit – eine Querschnittsaufgabe, die sich von der Planung der Betriebsanlagen über Verhaltensregeln für Mitarbeiter bis hin zur peniblen Reinigung mit geeigneten Geräten erstreckt.

    Für eine erfolgreiche Prävention gilt es zunächst, die Betriebsorganisation zu prüfen. Wer hat Zugang zum Gelände und zu den Ställen, wo dürfen Fahrzeuge fahren, halten und laden oder abladen, wo und wie werden Futter und Betriebsmittel gelagert? Und auf welche Weise wird die Einhaltung der Regeln erreicht: schriftliche Pläne, Anweisungen und Kontrolle durch Vorgesetzte, Zäune, Türen und Tore, Kameras, Sicherheitspersonal? Hier finden sich überall Ansatzpunkte, um die Einhaltung von Zugangs- und Hygienevorschriften sicherzustellen.

    Auch die Hygienearbeiten im Betrieb sind zu prüfen. Denn eine hohe Biosicherheit erfordert eine fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Ställe und aller Geräte und Maschinen, mit denen die Tiere in Berührung kommen. Bei Bedarf ist die Reinigung in den Stalleinheiten und zugehörigen Räumen, zum Beispiel durch eine strikte Trennung in einen schmutzigen Schwarz- und einen sauberen Weiß-Bereich, vorzunehmen.

    Im letzten Schritt kann eine Dokumentation aller Maßnahmen ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen. Zudem bietet sie einen Überblick, um auch bei hohen Biosicherheitsstandards den Aufwand überschaubar zu halten und trotzdem den bestmöglichen Schutz der Tiere im Betrieb zu gewährleisten.

    Reinigungsaufgaben zur Vorbeugung von Tierseuchen

    Geflügelpest vorbeugen

    Geflügelpest vorbeugen

    Afrikanische Schweinepest vorbeugen

    Afrikanische Schweinepest vorbeugen

    Maul- und Klauenseuche vorbeugen

    Maul- und Klauenseuche vorbeugen

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