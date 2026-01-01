Ist eine Tierseuche erst einmal ausgebrochen, sind die Folgen schwerwiegend. Daher müssen Tierhalter im Kampf gegen die Krankheiten auf Vorbeugung setzen. Der Schlüssel dazu ist die Biosicherheit – eine Querschnittsaufgabe, die sich von der Planung der Betriebsanlagen über Verhaltensregeln für Mitarbeiter bis hin zur peniblen Reinigung mit geeigneten Geräten erstreckt.

Für eine erfolgreiche Prävention gilt es zunächst, die Betriebsorganisation zu prüfen. Wer hat Zugang zum Gelände und zu den Ställen, wo dürfen Fahrzeuge fahren, halten und laden oder abladen, wo und wie werden Futter und Betriebsmittel gelagert? Und auf welche Weise wird die Einhaltung der Regeln erreicht: schriftliche Pläne, Anweisungen und Kontrolle durch Vorgesetzte, Zäune, Türen und Tore, Kameras, Sicherheitspersonal? Hier finden sich überall Ansatzpunkte, um die Einhaltung von Zugangs- und Hygienevorschriften sicherzustellen.

Auch die Hygienearbeiten im Betrieb sind zu prüfen. Denn eine hohe Biosicherheit erfordert eine fachgerechte Reinigung und Desinfektion der Ställe und aller Geräte und Maschinen, mit denen die Tiere in Berührung kommen. Bei Bedarf ist die Reinigung in den Stalleinheiten und zugehörigen Räumen, zum Beispiel durch eine strikte Trennung in einen schmutzigen Schwarz- und einen sauberen Weiß-Bereich, vorzunehmen.

Im letzten Schritt kann eine Dokumentation aller Maßnahmen ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen. Zudem bietet sie einen Überblick, um auch bei hohen Biosicherheitsstandards den Aufwand überschaubar zu halten und trotzdem den bestmöglichen Schutz der Tiere im Betrieb zu gewährleisten.