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    Hygienemaßnahmen im Obst- und Gemüseanbau | Kärcher

    Obst- und Gemüseanbau: Hohe Qualität durch umfassende Hygiene

    Im Obst- und Gemüseanbau sind Staub und Schmutz allgegenwärtig, von der Ernte über den Transport und die Lagerung bis zum Verkauf im eigenen Hofladen. Die konsequente Entfernung der feinen Partikel über alle Produktionsschritte hinweg hilft, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und die hohe Qualität des Ernteguts zu erhalten.

    Reinigung im Obst- und Gemüseanbau

    Obst- und Gemüseanbau: Beste Wachstumsbedingungen

    Egal wie angebaut wird – die zentrale Aufgabe im Obst- und Gemüseanbau ist es, bestmögliche Lebensbedingungen für die Pflanzen zu schaffen. Das gelingt mit der gründlichen Reinigung von Böden und Glasdächern im Gewächshaus bis hin zu den Maschinen zur Bodenbearbeitung auf dem Feld.

    Im Gewächshaus bedarf es entsprechender Maßnahmen, damit die Faktoren Licht, Temperatur und Luftzufuhr konstant für die (jungen) Pflanzen im Obst- und Gemüseanbau bleiben. Dazu gehören eine gründliche Reinigung und Desinfektion. Denn nicht nur Pflanzen fühlen sich in der Umgebung eines Gewächshauses heimisch, auch Keime, Schädlinge & Co. mögen die Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. Auf dem Feld lassen sich durch die Reinigung von Anbaugeräten wie Kartoffelleger und -roder Infektionsketten durchbrechen, sodass Schädlinge wie der Drahtwurm nicht von einem Acker zum nächsten getragen werden.

    Hygiene im Obst- und Gemüseanbau: Von der Ernte bis zum Verbraucher

    Nach der Ernte erreicht das Obst und Gemüse den Lager- und Logistikbereich. Hier wird die Ware nach Größe und Qualität klassifiziert und anschließend in Körbe, Transportkisten oder auf Paletten verpackt. Auch hier ist eine gründliche Reinigung von großer Bedeutung, um der Einnistung von Schädlingen und Krankheitserregern und damit einer Wertminderung des Lagerguts vorzubeugen. Um wirtschaftliche Schäden sowie Hygiene- und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, benötigt man daher effiziente und leistungsstarke Reinigungstechnik.

    Der Einsatz von chemischen Substanzen im Obst- und Gemüseanbau, wie das Kartoffel-Keimhemmungsmittel Chlorpropham, ist in einigen Ländern reguliert oder sogar nicht mehr zugelassen. Um Rückstände zu beseitigen oder Grenzwerte einzuhalten, ist eine gründliche und systematische Reinigung aller kritischen Bereiche von den Ober- und Unterflurkanälen über die Lagerausrüstung bis hin zu den Maschinen notwendig.

    Vermarktet man die eigenen Erzeugnisse in einem Hofladen, so ist das Erscheinungsbild des gesamten Hofs entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden. Für einen guten ersten Eindruck empfiehlt es sich, Hof und Grünanlagen regelmäßig zu pflegen. Befinden sich Kunden im Verkaufsraum, ist eine saubere Umgebung ausschlaggebend für ihr Wohlempfinden.

    Reinigungsaufgaben im Obst- und Gemüseanbau

    Anbaugeräte reinigen

    Anbaugeräte reinigen

    Kartoffellager von Chlorpropham befreien

    Kartoffellager von Chlorpropham befreien

    Reinigung in Gewächshäusern

    Reinigung in Gewächshäusern

    Landwirtschaftliche Lager reinigen

    Landwirtschaftliche Lager reinigen

    Landmaschinenreinigung

    Landmaschinen reinigen

    Solar- und Photovoltaikanlagen reinigen

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    Headerbild Digitalisierung in der Landwirtschaft

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