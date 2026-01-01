Geflügelhaltung: Schutz der Tiere durch Stallhygiene | Kärcher

Umfassende Hygiene in der Geflügelhaltung
Bei der Nutzgeflügelhaltung ist eine umfassende Hygiene sowohl für das Tierwohl als auch für die Wirtschaftlichkeit des Betriebs von großer Bedeutung. Ein entscheidender Aspekt der Hygiene ist die Reinigung. Hier kommt es darauf an, die wirkungsvollsten Methoden für den jeweiligen Einsatz zu kennen und anzuwenden. Dazu gehören in der Geflügelhaltung ausreichende Häufigkeit beziehungsweise anlassbezogene Reinigungsroutinen, eine fachgerechte Vorgehensweise und – auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht wichtig – effiziente Geräte.