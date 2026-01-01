Klick und fertig. Schon holen wir Ihr Gerät am Wunschort kostenlos bei Ihnen ab und bringen es nach der Reparatur wieder zurück. Während Ihr Gerät bei uns fachmännisch instand gesetzt wird, halten wir Sie im myKärcher Kundenportal ständig über den Stand der Reparatur auf dem Laufenden. Lehnen Sie sich zurück und nutzen Sie unseren Rundum-sorglos-Service.

Was wird repariert?

Alle Geräte aus dem Home& Garden-Programm sowie einige Kleingeräte aus dem Professional-Programm.

Was kostet es?

Innerhalb der Garantiezeit Ihres Geräts erfolgt die Reparatur kostenlos. Reparaturen außerhalb dieser Garantiezeit führen wir zum Festpreis durch, beginnend ab 81 Euro.