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    Kärcher Reparaturservice für private Anwender | Kärcher

    ONLINE-REPARATURSERVICE

    Klar, ein Kärcher ist zum Kärchern da. Aber wir wissen ja alle: Nobody is perfect. Wenn also mal etwas nicht funktioniert, wie es soll: Beauftragen Sie Ihre Reparatur einfach über’s Internet.

    Ein qualifizierter Kärcher Techniker führt an einem professionellen Prüfstand eine Funktions- und Sicherheitsprüfung an einem gelben Kärcher Hochdruckreiniger durch

    Ganz schnell wieder ganz.

    Klick und fertig. Schon holen wir Ihr Gerät am Wunschort kostenlos bei Ihnen ab und bringen es nach der Reparatur wieder zurück. Während Ihr Gerät bei uns fachmännisch instand gesetzt wird, halten wir Sie im myKärcher Kundenportal ständig über den Stand der Reparatur auf dem Laufenden. Lehnen Sie sich zurück und nutzen Sie unseren Rundum-sorglos-Service.

    Was wird repariert?

    Alle Geräte aus dem Home& Garden-Programm sowie einige Kleingeräte aus dem Professional-Programm.

    Was kostet es?

    Innerhalb der Garantiezeit Ihres Geräts erfolgt die Reparatur kostenlos. Reparaturen außerhalb dieser Garantiezeit führen wir zum Festpreis durch, beginnend ab 81 Euro.

    Ihr Reparaturauftrag: So einfach wie Pizza bestellen

    Bequemer geht's nicht: Ihren Reparaturauftrag können Sie in wenigen Schritten online bei Kärcher beauftragen.

    1. Registrieren Sie sich im myKärcher Kundenportal.
    2. Bitte füllen Sie den Online-Reparaturauftrag aus, dazu brauchen Sie:

    • Ihre Gerätedaten
    • Ihre Garantiedaten (bei Reparatur außerhalb der Garantie zeigen wir Ihnen sofort den Reparaturpreis an)

    3. Drucken Sie nun die Reparaturdokumente aus und legen diese dem verpackten Gerät bei.
    4. Für den Versand können Sie entweder unseren bequemen Abholservice nutzen oder das Paket beim nächsten GLS-Paketshop abgeben.
    5. Während der Reparatur erhalten Sie im myKärcher Kundenportal Statusmeldungen.
    6. Wir liefern Ihnen Ihr repariertes Gerät wieder nach Hause – natürlich kostenlos.

    Kärcher-Händler und Baumärkte nutzen bitte die Reparaturabwicklung im Kärcher > InfoNet.

    Anmeldung myKärcher
    Eine Person hält ein Smartphone in der Hand, auf dem die mobile MyKärcher Login-Seite des Unternehmens Kärcher zur Anmeldung im Kundenportal zu sehen ist
    Eine sympathische Frau in einem rosa T-Shirt lächelt in die Kamera und lehnt sich entspannt auf den ergonomischen Griff eines hochwertigen Kärcher Reinigungsgeräts

    Alles außer stressig: Ihre Vorteile im Überblick

    Maximaler Komfort
    Sie beauftragen Ihre Reparatur in wenigen Schritten online, rund um die Uhr und von überall auf der Welt.

    Schnell und garantiert gut
    Unsere qualifizierten Techniker reparieren Ihr Gerät sorgfältig und schnell. Auf den Reparaturumfang erhalten Sie 24 Monate Garantie und 6 Monate Garantie auf das Gerät.

    Optimale Transparenz
    Während der Reparatur können Sie im myKärcher Kundenportal Ihren Reparaturverlauf verfolgen. Über Statusänderungen werden Sie per E-Mail informiert.

    Günstige Festpreise
    Reparaturen außerhalb der Garantiezeit Ihres Geräts (Garantiebedingungen) werden bei Kärcher zum Festpreis durchgeführt. Der Festpreis beinhaltet alle Kosten, inkl. Versand und Verpackung.

    Reparatur in Kärcher Qualität
    Wir überholen Ihr Gerät komplett und tauschen Verschleißteile aus. Nach der Reparatur wird Ihr Gerät auf Funktion und Sicherheit geprüft.

    Kostenloser Abhol- und Lieferservice
    Sie haben die Wahl, unseren bequemen Abholdienst zu nutzen oder das Paket beim nächsten GLS-Paketshop abzugeben. Nach der Reparatur liefern wir Ihnen Ihr Gerät bequem nach Hause.

     

    Preisliste 01/2026

    Reparaturpreisliste

    Hier können Sie die Fixpreisliste downloaden

    Download

    Weitere Reparaturmöglichkeiten

    Neben der Online-Reparaturabwicklung haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Kärcher Gerät in eines unserer Kärcher Center zu bringen oder zu schicken.

    Die  Kärcher Fachhändler wickeln ebenfalls die Reparatur Ihres Geräts ab.

    Zur Händler-und Servicepartnersuche

    Reparaturablauf beim Händler- oder Servicepartner

    1. Bringen oder schicken Sie das defekte Gerät mit Zubehör in eines unserer 7 Kärcher Center oder zum nächsten Kärcher Fachhändler.
    2. Im Garantiefall bitte den Garantienachweis, z.B. Kaufrechnung nicht vergessen.
    3. Wir rufen Sie an, sobald das Gerät wieder abholbereit ist, oder schicken das Gerät auf Wunsch gerne mit Paketdienst zu.
    4. Handelt es sich um eine verrechnete Reparatur, erhalten Sie selbstverständlich 24 Monate Garantie auf den Reparaturumfang und 6 Monate Garantie auf das gesamte Gerät.


    Bringen oder schicken Sie das defekte Gerät mit Zubehör in eines unsererKärcher Center oder zum nächsten Kärcher Fachhändler. Im Garantiefall bitte den Garantienachweis, z.B. Kaufrechnung nicht vergessen. Wir rufen Sie an, sobald das Gerät wieder abholbereit ist, oder schicken das Gerät auf Wunsch gerne mit Paketdienst zu. Handelt es sich um eine verrechnete Reparatur, erhalten Sie selbstverständlich 24 Monate Garantie auf den Reparaturumfang und 6 Monate Garantie auf das gesamte Gerät.

    Ein Servicetechniker der Alfred Kärcher GmbH in schwarz-grauer Arbeitskleidung geht mit einem grauen Ausrüstungskoffer und einem schwarzen Rollkoffer über einen nassen Parkplatz zu einem Einsatz.