Damit unsere Servicetechniker bereits bestens vorbereitet zu Ihnen kommen, benötigen wir neben Ihren Kontaktdaten und den Gerätestandortdaten folgende Informationen:

Genaue Bezeichnung des Geräts (wenn möglich mit Material- und Seriennummer)

Art des Schadens

Falls möglich, die vermutete Ursache

Die Material- und die Seriennummer finden Sie entweder auf unserem Servicesticker oder dem Typenschild. Diese sind gut sichtbar am Gerät angebracht. Die Bezeichnung des Geräts finden Sie auf dem Gerät selber oder dem Typenschild. Das Typenschild finden Sie je nach Gerätetyp zum Beispiel auf der Rückseite, der Unterseite oder im Innenraum des Geräts.