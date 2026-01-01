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    Werkskundendienst | Kärcher

    Werkskundendienst / Servicetechnikeranforderung

    Wir bieten Ihnen mit über 30 eigenen Kundendiensttechnikern einen kompetenten Service vor Ort. Der Kundendienst hilft Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, wenn Sie Fragen haben oder einen Defekt melden wollen.

    Ein Servicetechniker der Alfred Kärcher GmbH führt eine technische Prüfung an einer Industrie-Reinigungsmaschine aus Edelstahl durch. Er hält eine Messspitze an das Gehäuse oberhalb des Bedienfelds, auf dem das Kärcher-Logo, ein digitales Display und mehr

    Werkskundendienst / Servicetechnikeranforderung

    Damit unsere Servicetechniker bereits bestens vorbereitet zu Ihnen kommen, benötigen wir neben Ihren Kontaktdaten und den Gerätestandortdaten folgende Informationen:

    • Genaue Bezeichnung des Geräts (wenn möglich mit Material- und Seriennummer)
    • Art des Schadens
    • Falls möglich, die vermutete Ursache

    Die Material- und die Seriennummer finden Sie entweder auf unserem Servicesticker oder dem Typenschild. Diese sind gut sichtbar am Gerät angebracht. Die Bezeichnung des Geräts finden Sie auf dem Gerät selber oder dem Typenschild. Das Typenschild finden Sie je nach Gerätetyp zum Beispiel auf der Rückseite, der Unterseite oder im Innenraum des Geräts.

    Kärcher Kundendienst Serviceplakette

    ANFORDERUNGSFORMULAR WERKSKUNDENDIENST

    Bitte füllen Sie das Anforderungsformular aus. Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihre Anfrage: