Sicherheitsprüfung inkl. Prüfbericht und Prüfplakette Prüfung aller Funktionen und Einstellungen
Pumpe auf Dichtheit wasser- und ölseitig prüfenPumpenset einbauen, Ölwechsel, Zündelektrode, Brennerdüse und Wassermangelsicherung erneuernSchwimmerbehälter, Reinigungsmitteltanks und Brennstofftank überprüfen/reinigenSicherheitsventil und Druckschalter einstellen/überprüfenÜberströmer neu abdichten, Siebe und Filter reinigenBrennstoffpumpe und Brenner einstellen, Brennstofffilter tauschenLeitungssystem und Pistole auf Dichtheit überprüfen, neue O-Ringe für HD-Schlauch, Strahlrohr und Düse montierenGeräte mit Benzin- oder Dieselantrieb zusätzlich: Motoröl wechseln, Öl-, Luft-, Kraftstofffilter und Zündkerze (modellabhängig) tauschen. Betriebsdrehzahl prüfen.E-Heizung zusätzlich: Überprüfung der Heizstäbe.Gasgeräte zusätzlich: interne Gasleitungen auf Dichtheit prüfen, Glüh- und lonisations-Elektrode tauschen, Brennermessungen und -einstellungen durchführen.
Alle Reparaturen, die erforderlich sind, um das Gerät in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten.Ausgenommen: HD-Düse, Sonderzubehör, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial
Sicherheitsprüfung inkl. Prüfbericht und PrüfplakettePrüfung aller Funktionen und Einstellungen
Batterien reinigen und kontrollieren, Pole fettenBürstenspiegel einstellen, Lagerung prüfenAntriebsriemen prüfen und einstellenWasserverteilerschiene reinigenSchwimmerschalter prüfen und reinigenFlusensieb reinigenReinigungsmitteldosierung prüfen/einstellenLenkung und Bremse prüfen/einstellen (modellabhängig)Saugbalken einstellenGeräte mit Dieselantrieb zusätzlich: Motoröl wechseln, Öl-, Luft- und Kraftstofffilter tauschen.LPG-Antrieb zusätzlich: Dichtheit, Druck und Funktion der LPG Anlage prüfen.
Alle Reparaturen, die erforderlich sind, um das Gerät in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten.Ausgenommen: Bürsten, Sauglippen, Batterien, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.
Sicherheitsprüfung inkl. Prüfbericht und PrüfplakettePrüfung aller Funktionen und Einstellungen
Batterien reinigen und kontrollieren, Pole fettenSeitenbesen und Hauptkehrwalze einstellenSpannung, Verschleiß und Funktion der Antriebsriemen prüfenFilter reinigenDichtlippen bei Kehrwalzenkasten erneuernBowdenzüge prüfen, einstellen und schmierenAntrieb, Lenkung und Bremse prüfen und einstellenBremsflüssigkeit erneuern (modellabhängig)Verschleiß / Beschädigung der Räder prüfenGeräte mit Benzin- oder Dieselantrieb zusätzlich: Motoröl wechseln, Öl-, Luft-, Kraftstofffilter und Zündkerze tauschen (modellabhängig). Keilriemen / Zahnriemen vom Verbrennungsmotor prüfen / wechseln (modellabhängig)
Alle Reparaturen, die erforderlich sind, um das Gerät in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten.Ausgenommen: Kehrwalzen, Seitenbesen, Batterien, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.
Sicherheitsprüfung inkl. Prüfbericht und PrüfplakettePrüfung aller Funktionen und Einstellungen
Dichtring und Perlator austauschenReinigen, spülen und Desinfektionsdurchlauf (chemische / thermische Reinigung).Austausch von UV-Lampe, Active-Pure Filter und Hy-Protect Filter (modellabhängig).
• Alle Reparaturen, die erforderlich sind, um das Gerät in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten.