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    Kärcher Servicepakete | Kärcher

    Kärcher Servicepakete: Vorteile für Profis

    Ihr Weg zu professioneller Sicherheit, Verfügbarkeit und Kostenkontrolle

    Ein Servicetechniker der Alfred Kärcher GmbH in schwarz-grauer Arbeitskleidung geht mit einem grauen Ausrüstungskoffer und einem schwarzen Rollkoffer über einen nassen Parkplatz zu einem Einsatz.

    Immer. Genau. Richtig.

    Ihr Maschinenpark ist nicht nur eine Investition, sondern eine entscheidende Grundlage für Ihre geschäftliche Tätigkeit. Durch regelmäßige, fachgerechte Inspektionen und Wartungen sichern Sie die Verfügbarkeit und reduzieren Sie das Ausfallrisiko auf ein Minimum. Zudem verlängern Sie die Lebensdauer ihrer Maschinen und erhöhen deren Zeitwert. Kärcher Servicepakete sind aufgrund unserer Erfahrungen und der Wünsche vieler Kunden in drei Pakete gegliedert.

    Service Pakete Logo neu

    Schnüren Sie Ihr Paket

    Kärcher Inspect

    Das unverzichtbare Servicepaket für jeden Gewerbetreibenden: Kärcher Inspect enthält alle Inspektionen nach Herstellervorgaben sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen der Maschine. Damit bekommen Sie ein hohes Maß an Arbeitssicherheit für den Bediener und einen rechtssicheren Nachweis gegenüber Berufsgenossenschaft und Versicherungen.

    Kärcher Maintain

    Kärcher Maintain ist ein Paket, das Sie von allen Wartungsmaßnahmen entlastet, Ihnen größtmögliche Sicherheit garantiert und die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängert. Unsere Servicetechniker prüfen und warten Ihre Geräte regelmäßig, tauschen dabei definierte Teile aus und maximieren so Betriebsbereitschaft und Lebensdauer der Geräte. Gleichzeitig reduziert sich das Ausfallrisiko auf ein Minimum.

    Kärcher Full Service

    Kärcher Full Service garantiert Ihnen die maximale Einsatzbereitschaft Ihrer Maschine bei gleichzeitig voller Kostenkontrolle. Sie bekommen für ihre Maschine eine Funktionsgarantie, die sämtliche Serviceleistungen und Ersatzteile umfasst, die für einen sicheren, wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb erforderlich sind.

    Noch mehr Service nach Wunsch

    Mit der Option Verbrauchsmaterialien wird deren jährliche Lieferung bereits für die gesamte Vertragslaufzeit mit eingeplant. Damit entfällt für Sie der Aufwand für Nachbestellungen. Sie wählen vorab Art und Menge (Reinigungsmittel oder andere Verbrauchsmaterialien wie Bürsten oder Sauglippen) und wir liefern sie Ihnen zum Serviceeinsatz unserer Servicetechniker. Wenn Sie die Option Batterie wählen, erhalten Sie bei einem irreparablen Ausfall der Batterie sowie nach Erreichen der technisch möglichen Lebensdauer kostenlos eine neue Batterie.

    Illu Servicepakete

    Ihre Vorteile im Überblick

    Kostenersparnis

    • Kosten sind transparent, fair und vorab genau kalkulierbar.
    • Ihre Geräte sind betriebssicher und weniger anfällig für unerwartete Reparaturen.
    • Garantierte Kärcher Qualität durch Originalersatzteile, sowie geschulte und erfahrene Servicetechniker.
    • Die Zahlungsbedingungen richten sich ganz nach Ihren Wünschen: ob periodisch, vollständig im Voraus oder nach den Serviceeinsätzen – alles ist möglich, auch in Kombination mit der Finanzierung der Maschine.

    Zeitersparnis

    • Potenzielle Ausfallzeiten werden minimiert, die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Geräte maximiert.
    • Maximale Geräteverfügbarkeit durch schnelle Reaktionszeiten des Kärcher Service.

    Konzentration aufs Kerngeschäft

    • Sie haben keinen Aufwand, denn wir planen und koordinieren die Einsätze unserer speziell geschulten und erfahrenen Servicetechniker.
    • Mit Prüfbericht und Prüfplakette verfügen Sie über einen rechtssicheren Nachweis gegenüber Berufsgenossenschaft und Versicherung im Fall von Schäden und Unfällen.

     

    √  Minimierung der Ausfallzeiten der Maschine


    √  Anzahl der Wartungen frei wählbar


    √  Original Ersatz- und Zubehörteile

     

    √  Höchste Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit der Maschine


    √  Gewissheit bei gesetzlich vorgeschriebenen Betriebs- und Sicherheitsprüfungen


    √  Planung der Einsätze durch Kärcher & Erinnerungsservice

    Ein Servicetechniker der Alfred Kärcher GmbH in schwarzer Arbeitskleidung füllt konzentriert eine Inspektions-Checkliste auf einem Klemmbrett aus. Er steht im Freien neben einer Reinigungsmaschine mit geöffneter Wartungshaube, während im Hintergrund ein w

    Inspektions-Checkliste

    Jede Kärcher Maschine wird anhand einer speziellen Inspektions- Checkliste Punkt für Punkt überprüft. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Teile und Funktionen geprüft werden. Das entsprechende Prüfprotokoll wird als Nachweis zu den Maschinenunterlagen genommen.

    Nahaufnahme einer offiziellen Kärcher Prüfplakette auf der schwarzen Bedienkonsole einer Reinigungsmaschine.

    Kärcher Prüfplakette

    Nach durchgeführter Sicherheitsprüfung erhält die Maschine die offizielle Prüfplakette als Bestätigung, dass die Vorschriften zur Betriebssicherheit lückenlos erfüllt werden.

    Nahaufnahme eines Servicetechnikers der Alfred Kärcher GmbH in grau-gelber Arbeitskleidung, der konzentriert ein schwarzes Bauteil eines Reinigungsgeräts prüft.

    Prüfungen nur durch Fachleute

    Kärcher Servicetechniker sind ohne Ausnahme professionell ausgebildet und auf allen Kärcher Maschinen geschult. Prüfungen, Wartungen und Reparaturen werden direkt vor Ort durchgeführt. Regelmäßig, sorgfältig und zuverlässig.

    Zum Service Berater

    Unsere Leistungen im Überblick

    Kärcher Inspect

    Kärcher Maintain

    Kärcher Full Service

    Sicherheitsinspektion inkl. Prüfplakette

    Inspektion gemäß Herstellervorgaben

    Präventive Wartungsarbeiten inkl. Austausch definierter Wartungsteile

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    Instandsetzungsarbeiten

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    Funktionsgarantie

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    Reaktionszeiten

    24 / 48 h

    Ersatzmaschinen

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    Verbrauchsmaterial (z.B. Bürsten oder Reinigungsmittel)

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    Batterie (Wartung, Reparatur, Ersatz)

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    Erreichbarkeit an Wochenenden

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    Preisvorteil bei Abschluss einer Servicevereinbarung

    ✔ enthalten

    * optional

    - nicht enthalten

    Die Paketinhalte im Detail

    Produktfamilie

    Kärcher Inspect

    Kärcher Maintain

    Kärcher Full Service

    Hochdruckreiniger

    Sicherheitsprüfung inkl. Prüfbericht und Prüfplakette  Prüfung aller Funktionen und Einstellungen

    Pumpe auf Dichtheit wasser- und ölseitig prüfenPumpenset einbauen, Ölwechsel, Zündelektrode, Brennerdüse und  Wassermangelsicherung erneuernSchwimmerbehälter, Reinigungsmitteltanks und Brennstofftank überprüfen/reinigenSicherheitsventil und Druckschalter einstellen/überprüfenÜberströmer neu abdichten, Siebe und Filter reinigenBrennstoffpumpe und Brenner einstellen, Brennstofffilter tauschenLeitungssystem und Pistole auf Dichtheit überprüfen, neue O-Ringe für HD-Schlauch, Strahlrohr und Düse montierenGeräte mit Benzin- oder Dieselantrieb zusätzlich: Motoröl wechseln, Öl-, Luft-, Kraftstofffilter und Zündkerze (modellabhängig) tauschen.  Betriebsdrehzahl prüfen.E-Heizung zusätzlich: Überprüfung der Heizstäbe.Gasgeräte zusätzlich: interne Gasleitungen auf Dichtheit prüfen, Glüh- und lonisations-Elektrode tauschen, Brennermessungen und -einstellungen durchführen.

    Alle Reparaturen, die erforderlich sind, um das Gerät in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten.Ausgenommen: HD-Düse, Sonderzubehör, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial

    Bodenreiniger

    Sicherheitsprüfung inkl. Prüfbericht und PrüfplakettePrüfung aller Funktionen und Einstellungen

    Batterien reinigen und kontrollieren, Pole fettenBürstenspiegel einstellen, Lagerung prüfenAntriebsriemen prüfen und einstellenWasserverteilerschiene reinigenSchwimmerschalter prüfen und reinigenFlusensieb reinigenReinigungsmitteldosierung prüfen/einstellenLenkung und Bremse prüfen/einstellen (modellabhängig)Saugbalken einstellenGeräte mit Dieselantrieb zusätzlich: Motoröl wechseln, Öl-, Luft- und Kraftstofffilter tauschen.LPG-Antrieb zusätzlich: Dichtheit, Druck und Funktion der LPG Anlage prüfen.

    Alle Reparaturen, die erforderlich sind, um das Gerät in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten.Ausgenommen: Bürsten, Sauglippen, Batterien, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.

    Kehrmaschinen

    Sicherheitsprüfung inkl. Prüfbericht und PrüfplakettePrüfung aller Funktionen und Einstellungen

    Batterien reinigen und kontrollieren, Pole fettenSeitenbesen und Hauptkehrwalze einstellenSpannung, Verschleiß und Funktion der Antriebsriemen prüfenFilter reinigenDichtlippen bei Kehrwalzenkasten erneuernBowdenzüge prüfen, einstellen und schmierenAntrieb, Lenkung und Bremse prüfen und einstellenBremsflüssigkeit erneuern (modellabhängig)Verschleiß / Beschädigung der Räder prüfenGeräte mit Benzin- oder Dieselantrieb zusätzlich: Motoröl wechseln, Öl-, Luft-, Kraftstofffilter und Zündkerze tauschen (modellabhängig). Keilriemen / Zahnriemen vom Verbrennungsmotor prüfen / wechseln (modellabhängig)

    Alle Reparaturen, die erforderlich sind, um das Gerät in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten.Ausgenommen: Kehrwalzen, Seitenbesen, Batterien, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial.

    Wasserspender

    Sicherheitsprüfung inkl. Prüfbericht und PrüfplakettePrüfung aller Funktionen und Einstellungen

    Dichtring und Perlator austauschenReinigen, spülen und Desinfektionsdurchlauf (chemische / thermische Reinigung).Austausch von UV-Lampe, Active-Pure Filter und Hy-Protect Filter (modellabhängig).

    • Alle Reparaturen, die erforderlich sind, um das Gerät in einen betriebsbereiten Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten.

    Broschüren

    Servicepakete-Flyer
    Download