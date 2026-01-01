Kärcher Inspect

Das unverzichtbare Servicepaket für jeden Gewerbetreibenden: Kärcher Inspect enthält alle Inspektionen nach Herstellervorgaben sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen der Maschine. Damit bekommen Sie ein hohes Maß an Arbeitssicherheit für den Bediener und einen rechtssicheren Nachweis gegenüber Berufsgenossenschaft und Versicherungen.

Kärcher Maintain

Kärcher Maintain ist ein Paket, das Sie von allen Wartungsmaßnahmen entlastet, Ihnen größtmögliche Sicherheit garantiert und die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängert. Unsere Servicetechniker prüfen und warten Ihre Geräte regelmäßig, tauschen dabei definierte Teile aus und maximieren so Betriebsbereitschaft und Lebensdauer der Geräte. Gleichzeitig reduziert sich das Ausfallrisiko auf ein Minimum.

Kärcher Full Service

Kärcher Full Service garantiert Ihnen die maximale Einsatzbereitschaft Ihrer Maschine bei gleichzeitig voller Kostenkontrolle. Sie bekommen für ihre Maschine eine Funktionsgarantie, die sämtliche Serviceleistungen und Ersatzteile umfasst, die für einen sicheren, wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb erforderlich sind.

Noch mehr Service nach Wunsch

Mit der Option Verbrauchsmaterialien wird deren jährliche Lieferung bereits für die gesamte Vertragslaufzeit mit eingeplant. Damit entfällt für Sie der Aufwand für Nachbestellungen. Sie wählen vorab Art und Menge (Reinigungsmittel oder andere Verbrauchsmaterialien wie Bürsten oder Sauglippen) und wir liefern sie Ihnen zum Serviceeinsatz unserer Servicetechniker. Wenn Sie die Option Batterie wählen, erhalten Sie bei einem irreparablen Ausfall der Batterie sowie nach Erreichen der technisch möglichen Lebensdauer kostenlos eine neue Batterie.