Es gibt gute Lösungen und sehr gute. Wenn Sie perfekte Lösungen bevorzugen, sind Sie bei der MC 250 richtig. Sie bietet so viel mehr und macht alles so viel besser, als Sie es bisher kannten.
Mit Ihrer MC 250 haben Sie nicht nur eine moderne Kehrmaschine, sondern die ideale Lösung für alle Reinigungsarbeiten im innerstädtischen Bereich. Sie werden von den Ergebnissen so begeistert sein wie von Komfort und Sicherheit. Zahlreiche optionale Anbaugeräte eröffnen Ihnen zusätzliche Einsatzgebiete wie zum Beispiel das Räumen und Sprühen im Winterdienst, Nassreinigung, Hochdruckreinigung und Wildkrautbekämpfung. Immer zuverlässig, effizient und mit absolut bestechenden Ergebnissen.