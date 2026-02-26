Anbaugeräte | Kärcher

Ein ideales Bedienkonzept muss so einfach und logisch nachvollziehbar wie möglich sein, damit Bedienfehler und Gefahren für den Anwender von vornherein ausgeschlossen werden können. Deshalb sind beim WRS die Bedien- und Wartungselemente getrennt. Auf der linken Maschinenseite befindet sich alles, was Sie für Wartung und Service benötigen. Auf der rechten Seite finden Sie die Bedienelemente für die Temperatureinstellung und Druckregelung sowie den Schalter für den Brenner. Der Anwender kann diese Funktionen stets sicher vom Straßenrand oder vom Gehweg aus steuern. In der Kabine wird ein separates Display durch unser ausgeklügeltes EASY-Operation-System überflüssig, sodass alle notwendigen Informationen im direkten Blickfeld des Fahrers sind.