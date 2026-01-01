Reinigung in Transport und Logistik

Zeitdruck ist auch in der Logistik ein großes Thema, wobei die Unternehmen mit einer weiteren Besonderheit konfrontiert sind: Häufig ist das Geschäft getrieben von kurzfristigen Verträgen und unterschiedlichen Auslastungen, die an bestimmte Anlässe wie das Weihnachtsgeschäft gebunden sind. Um Kosten im Blick zu behalten und Investitionen kalkulierbar zu machen, sind daher im Bereich Reinigungstechnik sehr oft Finanzierungsmodelle gefragt. Kärcher bietet seit Mitte 2021 mit der Kärcher Financial Solutions GmbH (KFS) in vielen Ländern hauseigene Finanzierungslösungen an. Die Angebote reichen vom klassischen Leasing über Pay per Use bis hin zum Mietkauf. Transparenz und Flexibilität stehen dabei an erster Stelle: Leasingverträge werden nicht automatisch verlängert, Pay per Use wird nach Verbrauch abgerechnet und Raten lassen sich bei Bedarf an die Geschäftssituation anpassen.