Arbeitssicherheit auf der Baustelle erhöhen und Gefahren minimieren

Baustellen müssen gesetzlich ordnungsgemäß gesichert sein. Dafür sollten Betreiber der Baustelle unbedingt ein geeignetes Sicherheitskonzept ausarbeiten und Brandschutz- und Rettungspläne erstellen. Hier sind einige allgemeine Tipps zur Verbesserung der Arbeitssicherheit auf dem Bau:

1. Standsicherheit auf der Baustelle gewährleisten

Gerüste, Laufstege und Geräte müssen in allen Bauphasen gesichert und in einem guten Zustand sein.

2. Schutzkleidung bereitstellen

Zu den Schutzmaßnahmen für Arbeit zählt auch die richtige Arbeitskleidung. So müssen Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Gehörschutz sowie Schutzbrillen zur Verfügung gestellt werden.

3. Absturzsicherungen installieren

Ab einer Absturzhöhe von mehr als 1 Meter müssen Sicherungen angebracht sein.

4. Warn- und Hinweisschilder platzieren

Bei Arbeitsbereichen mit einer höheren Gefahrenstufe müssen Warnschilder installiert sein. Diese geben beispielsweise an, welche Gefahrenstoffe Verwendung finden oder welche Schutzbekleidung in diesem Bereich zu tragen ist.

5. Regelmäßige Reinigung von Arbeitsbereichen

Auch wenn viele Arbeitsbereiche in fast jeder Bauphase starkem Schmutz ausgesetzt sind, sollten sie regelmäßig von Schmutz und Staub befreit werden. Durch technische Hilfsmittel wie Baustaubsauger oder Bauentstauber lässt sich Baustaub bei vielen Arbeitsschritten direkt vermeiden und die Arbeitssicherheit auf der Baustelle erhöhen.

Sicherheit erhöhen: Technische Hilfsmittel gezielt einsetzen

Um die Arbeitssicherheit auf Baustellen schnell und einfach zu erhöhen, lassen sich Arbeiter im Baugewerbe mit kleinen technischen Anpassungen gezielt vor Feinstaub schützen. Aber auch nach getaner Arbeit ist die Reinigung von Geräten, Gerüsten und Fahrzeugen wichtig, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Hier sind weitere Tipps, um die Arbeitssicherheit im Baugewerbe zu verbessern: