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    Reinigung in der Industrie | Kärcher

    Reinigung in der Industrie

    Für Industriebetriebe stehen quer durch alle Branchen reibungslose Prozesse, maximale Ausbeute und minimale Ausfallzeiten im Fokus. Reinigung spielt dabei eine große Rolle, vor allem in der Produktion sowie in produktionsnahen Bereichen wie der Logistik. Gleichzeitig ist es wichtig für Image und Zufriedenheit der Belegschaft, dass auch Empfang, Bürogebäude oder Sozialräume ansprechend und sauber sind. Um effizient ans Ziel zu kommen, sind bei allen Reinigungsmaßnahmen die richtigen Methoden und die passende Ausstattung gefragt.

    Reinigung in der Industrie: Sauberkeit auf beiden Seiten der gelben Linie

    Produktionsnahe Bereiche: von Palettenabsaugung bis Trockeneisstrahlen

    In der Produktion bzw. in produktionsnahen Bereichen gibt es Standardaufgaben, die überall auf der Agenda stehen. Dazu zählt die Bodenreinigung mit Kehr- und Scheuersaugmaschinen, damit Bodenflächen die definierte Rauigkeit aufweisen und autonome Flurförderfahrzeuge zuverlässig navigieren können. Auch die Oberflächenreinigung mit Vorkonditionierungs- oder Sprühmethode gewinnt an Bedeutung, um die Funktion von optischen Sensoren sicherzustellen. 

    Hinzu kommen bei Bedarf Sonderaufgaben wie die automatische Palettenabsaugung, wodurch Holzspäne und loser Schmutz von eingehenden Paletten entfernt werden, um bei automatisierten Lagersystemen Störungen an Lichtschranken zu vermeiden. Mobile Trockeneisstrahlgeräte sind eine schonende und effiziente Lösung, um Förderbänder von haftendem Schmutz zu befreien, ohne dafür Teile ausbauen zu müssen.

    Von der Kantine bis zum Büro: Reinigungskonzept im Fokus

    Kantine, Sanitäranlagen, Büros, Empfang – neben auf die Fertigungsprozesse abgestimmten Reinigungsaufgaben gibt es in Industriebetrieben einige Bereiche, die klassische Anforderungen an die Reinigung stellen. Mit einem System, das für jede Raumkategorie Reinigungsaufgaben, Maschinen, manuelles Equipment, Reinigungsmittel und Methoden darstellt, kann ein bedarfsorientiertes Reinigungskonzept entwickelt werden, das effizientes Arbeiten sicherstellt. Die Küchen in Kantinen sind gemäß geltender Hygienerichtlinien wie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) zu reinigen.

    Industrie ist nicht gleich Industrie: branchenspezifische Herausforderungen

    Auch wenn alle Branchen unter Herausforderungen wie Kostendruck und steigendem Wettbewerb zu kämpfen haben, so sind die Anforderungen an die Reinigungstechnik jeweils sehr unterschiedlich. Beispielsweise ist in der Chemieindustrie für den Einsatz in ATEX-Zonen, also explosionsgefährdeten Gefahrenzonen nach der europäischen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Atmosphères Explosibles), geeignetes Equipment gefragt. Dazu zählen ATEX-Sauger oder Scheuersaugmaschinen, die mit passenden Umbauten ausgerüstet werden können. Für die metallbearbeitende Industrie stehen zum Beispiel Werterhalt und reibungsloser Betrieb der großen Bearbeitungszentren im Fokus. Sie werden im Rahmen einer Wartung unter Einsatz von Hochdruckreinigern und geeigneten Reinigungsmitteln gründlich gereinigt. In der Automobilindustrie wiederum sorgen bei der Fertigung von Getriebeteilen Absauganlagen dafür, dass im Presswerk Stanzrückstände entfernt werden, was die Präzision erhöht.

    Reinigungsaufgaben in der Industrie

    Allgemeine Reinigungsaufgaben in der Industrie

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    Reinigungsthemen in der Produktion

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    Reinigung in der Lebensmittelindustrie

    Reinigung in der Lebensmittelindustrie

    Reinigung in der Chemieindustrie

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    Reinigung in der Metallbearbeitung

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    Reinigung in der Automotive-Industrie

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    Weitere Anwendungsbereiche

    Finanzierungslösungen

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