Reinigung in der Industrie

In der Produktion bzw. in produktionsnahen Bereichen gibt es Standardaufgaben, die überall auf der Agenda stehen. Dazu zählt die Bodenreinigung mit Kehr- und Scheuersaugmaschinen, damit Bodenflächen die definierte Rauigkeit aufweisen und autonome Flurförderfahrzeuge zuverlässig navigieren können. Auch die Oberflächenreinigung mit Vorkonditionierungs- oder Sprühmethode gewinnt an Bedeutung, um die Funktion von optischen Sensoren sicherzustellen.

Hinzu kommen bei Bedarf Sonderaufgaben wie die automatische Palettenabsaugung, wodurch Holzspäne und loser Schmutz von eingehenden Paletten entfernt werden, um bei automatisierten Lagersystemen Störungen an Lichtschranken zu vermeiden. Mobile Trockeneisstrahlgeräte sind eine schonende und effiziente Lösung, um Förderbänder von haftendem Schmutz zu befreien, ohne dafür Teile ausbauen zu müssen.