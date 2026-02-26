Industriesauger

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Vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlagen. Ob mobil oder stationär, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern und Industrieentstaubern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben.