Industriesauger

Vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlagen. Ob mobil oder stationär, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern und Industrieentstaubern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben.